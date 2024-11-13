Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την πρόθεσή του να χρίσει τον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη, τον Ίλον Μασκ, επικεφαλής νέου «υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» που σκοπεύει να ιδρύσει, από κοινού με άλλον Ρεπουμπλικάνο επιχειρηματία, τον Βίβεκ Ραμασουάμι.

«Μαζί, αυτοί οι δύο θαυμάσιοι Αμερικανοί θα χαράξουν τον δρόμο, προκειμένου η κυβέρνησή μου να διαλύσει την κυβερνητική γραφειοκρατία, να περικόψει τους υπερβολικούς κρατικούς περιορισμούς, να περιστείλει τις άχρηστες κρατικές δαπάνες και να αναδιαρθρώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες», ανέφερε ο εκλεγμένος πρόεδρος μέσω Truth Social, διαβεβαιώνοντας πως οι δυο σύμμαχοί του θα προκαλέσουν «σοκ στο σύστημα» της δημόσιας διοίκησης.

Πηγή: skai.gr

