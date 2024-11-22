Τουλάχιστον 12 νεκροί και 50 τραυματίες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις, το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για «επτά νεκρούς και 24 τραυματίες από πλήγματα του ισραηλινού εχθρού» στην περιοχή Ναμπατία και «πέντε νεκρούς και 26 τραυματίες» σε άλλες περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Νωρίτερα χθες, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε πως ισραηλινές επιθέσεις στην Μπααλμπέκ (ανατολικά) στοίχισαν τη ζωή σε 40 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 52

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

