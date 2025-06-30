Ένα πρόσφατο περιστατικό στον κεντρικό σταθμό της Κολωνίας αναδεικνύει με έμφαση τις αντιφάσεις της σύγχρονης Γερμανίας, όπου ορθές και εσφαλμένες πρακτικές συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Πασσάς, σε ένα ήρεμο ανοιξιάτικο βράδυ, το ταξίδι με το τρένο για Βόννη παίρνει απρόσμενη τροπή, φέρνοντας στην επιφάνεια βαθιά κοινωνικά ζητήματα.

Ενώ η πόλη έβγαζε τα τελευταία της νυχτερινά χρώματα και οι δρόμοι άδειαζαν, ένα περιστατικό ρατσιστικής επίθεσης ανέκοψε την εύρυθμη καθημερινότητα. Λεκτική επίθεση μεταξύ επιβατών, άρνηση του δράστη να αποβιβαστεί, και τελικά, σύγκρουση με σωματικό τραυματισμό. Η παρέμβαση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και η προσέλευση ασθενοφόρου ανέδειξαν τα αντανακλαστικά ενός κρατικού μηχανισμού που λειτουργεί άμεσα σε ζητήματα ρατσιστικής βίας.

Η διττή πραγματικότητα της Γερμανίας

Η συγκεκριμένη αντίδραση βασίστηκε στον γερμανικό νόμο, ο οποίος προβλέπει τη συνδρομή των ομοσπονδιακών αρχών σε περιστατικά ρατσιστικής βίας. Ταυτόχρονα, η άμεση εμπλοκή των πολιτών λειτούργησε ως αποτρεπτικός μηχανισμός, καταδεικνύοντας την ευαισθησία της κοινωνίας απέναντι σε φαινόμενα διακρίσεων. Ωστόσο, η πρακτική συνέπεια ήταν η πολύωρη καθυστέρηση του δρομολογίου και η ταλαιπωρία δεκάδων επιβατών σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο με γνωστά, διαχρονικά προβλήματα.

Το περιστατικό, λοιπόν, έφερε στην επιφάνεια το δομικό έλλειμμα των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και την κοινωνική συνοχή που δοκιμάζεται. Οι συνεχείς καθυστερήσεις και τα ακυρωμένα δρομολόγια στα τρένα είναι ένα σύμπτωμα ευρύτερων δυσλειτουργιών. Πίσω από τις γραμμές και τους κανόνες, διαβλέπει κανείς μια χώρα σε αναβρασμό.

Ανησυχητικές τάσεις ξενοφοβίας

Παράλληλα, η όξυνση του δημόσιου διαλόγου αντανακλάται στους αριθμούς: οι ρατσιστικές επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 34% το 2024, με τα περιστατικά διακρίσεων να φθάνουν τα 11.405, αριθμό ρεκόρ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Σε σχετικές έρευνες, το 21,8% των Γερμανών προβαίνει σε έκδηλα ξενοφοβικές τοποθετήσεις, ενώ ένας στους τρεις δηλώνει πως η χώρα έχει "υπερβολικά πολλούς μετανάστες" ή ότι "οι αλλοδαποί εκμεταλλεύονται τα κοινωνικά προνόμια". Ένα ανησυχητικό 24,8% συναινεί ακόμη και στην απέλαση αλλοδαπών σε περιόδους ύφεσης ή έλλειψης θέσεων εργασίας.

Η στατιστική, επομένως, επιβεβαιώνει μία αυξανόμενη ένταση: "Η κοινωνία βράζει". Το βιώνεις περπατώντας στις μεγαλουπόλεις της χώρας, εκεί όπου ο εσωτερικός θυμός είναι ίσως λιγότερο ορατός, αλλά σίγουρα παρών.

Ο κίνδυνος της κοινωνικής πόλωσης

Η Γερμανία εισέρχεται σε μία δίνη κοινωνικής πόλωσης με ιστορικά υψηλά ποσοστά ακροδεξιάς επιρροής, όπως αποτυπώθηκε στις ομοσπονδιακές εκλογές. Η άνοδος της AfD και η γενικευμένη ξενοφοβία φέρνουν στο προσκήνιο το ερώτημα αν τα παραδοσιακά πολιτικά εργαλεία μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες βαθιές ρωγμές στην κοινωνία.

Όπως τονίζει ο αρθρογράφος, "μόνη ελπίδα παραμένει το να μην αποφασίσει η Γερμανία πως θέλει πρώτα να δοκιμάσει τι εστί Ακροδεξιά στο τιμόνι της χώρας, προτού την απορρίψει – με ολέθριες συνέπειες τόσο για την ίδια όσο και για την Ευρώπη συνολικά". Το περιστατικό της Κολωνίας δεν είναι μεμονωμένο. Είναι ένα παράθυρο στις αντιφάσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μια χώρα-πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Deutsche Welle

