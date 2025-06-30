Μεξικό: Εντοπίστηκαν 20 σοροί, ορισμένες χωρίς κεφάλι, στη Σιναλόα

Είκοσι πτώματα, πολλά εκ των οποίων αποκεφαλισμένα, βρέθηκαν κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου στη Σιναλόα, μια πολιτεία στο δυτικό Μεξικό όπου δύο φατρίες του ομώνυμου καρτέλ έχουν εμπλακεί σε μια ένοπλη σύγκρουση που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο, ανέφερε σήμερα η εισαγγελία.

Τέσσερις αποκεφαλισμένες σοροί εντοπίστηκαν στο οδόστρωμα και άλλες 16, μεταξύ αυτών μία αποκεφαλισμένη, μέσα σε ένα φορτηγάκι, έκανε γνωστό η εισαγγελία σε μια σύντομη αναφορά.

Τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αυτήν τη σύγκρουση μεταξύ των δύο αντίπαλων φατριών του καρτέλ Σιναλόα, η οποία έχει επίσης οδηγήσει στην εξαφάνιση περίπου 1.400 ανθρώπων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Τα κεφάλια πέντε αποκεφαλισμένων πτωμάτων βρίσκονταν σε μία τσάντα στο σημείο, εξήγησαν οι εισαγγελικές αρχές.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα είχαν κρεμαστεί από μία γέφυρα, μια πληροφορία που εντούτοις δεν επιβεβαιώνουν οι αρχές.

Οι σοροί βρέθηκαν σε έναν δρόμο κοντά στο Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της Σιναλόα και επίκεντρο του ένοπλου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ των δύο αντίπαλων ομάδων του ισχυρού καρτέλ Σιναλόα, το οποίο έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών εμπλέκονται τα παιδιά του ιδρυτή του καρτέλ Χοακίν «Τσάπο» Γκουσμάν, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ και οι υποστηρικτές του «Μάγιο» Ζαμπάντα, ενός άλλου εκ των ιδρυτών της εγκληματικής οργάνωσης.

Η βία ξέσπασε λιγότερο από δύο μήνες μετά τη σύλληψη στις ΗΠΑ του «Ελ Μάγιο». Εκείνος υποστηρίζει ότι απήχθηκε και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ με ένα ιδιωτικό αεροσκάφος από έναν γιο του Ελ Τσάπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

