Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι ο Χάσετ μπορεί να παραμείνει στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέδειξε την Παρασκευή ότι ο Κέβιν Χάσετ, ένας από τους βασικούς υποψηφίους για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), θα μπορούσε να παραμείνει στη σημερινή του θέση ως επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα γύρω από την κούρσα διαδοχής του προέδρου της Fed, Τζερόμ Χ. Πάουελ.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την υγεία στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι ο Χάσετ είχε καλή απόδοση ως εκπρόσωπος του προέδρου στα τηλεοπτικά μέσα και ότι το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τον τρέχοντα ρόλο του αποτελεί «σοβαρή ανησυχία».

«Στην πραγματικότητα θέλω να σε κρατήσω εκεί που είσαι, αν θέλεις να ξέρεις την αλήθεια», είπε ο Τραμπ. «Δεν θέλουμε να τον χάσουμε, Σούζι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Αναλυτές και αξιωματούχοι κοντά στον Λευκό Οίκο ανέφεραν ότι η κούρσα για τη διαδοχή του Πάουελ μπορεί να έχει ανατραπεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο ίδιος ο Πάουελ αποκάλυψε δημόσια ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε ποινική έρευνα που συνδέεται με ένα εκτεταμένο έργο ανακαίνισης γραφείων για τα κεντρικά της τράπεζας, τα οποία βρίσκονται με θέα στο National Mall.

Ο Πάουελ χαρακτήρισε την κίνηση ως απόπειρα υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της Fed στη νομισματική πολιτική. Τουλάχιστον δύο Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν υπέρ οποιουδήποτε υποψηφίου για την αντικατάσταση του Πάουελ έως ότου επιλυθεί το νομικό ζήτημα. Και ορισμένοι παρατηρητές της Fed είπαν ότι η Γερουσία ενδέχεται να είναι λιγότερο πρόθυμη να εγκρίνει κάποιον που βρίσκεται τόσο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ είχε αρχικά προτείνει τον Πάουελ για την κορυφαία θέση στη Fed το 2017, αλλά σύντομα δυσαρεστήθηκε μαζί του λόγω της πολιτικής των επιτοκίων. Σε τελετή υπογραφής τον Ιανουάριο του 2020, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα προτιμούσε να είχε επιλέξει τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος τότε ήταν δεύτερη επιλογή.

«Θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος μαζί σου», είπε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στον Γουόρς. «Θα μπορούσα να σε είχα χρησιμοποιήσει λίγο εδώ. Γιατί δεν ήσουν πιο δυναμικός όταν ήθελες αυτή τη θέση;»

Αναλυτές είπαν ότι οι δηλώσεις αυτές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση του Γουόρς ως φαβορί για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Fed, όταν λήξει η θητεία του Πάουελ τον Μάιο. Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα ότι επέλεγε μεταξύ «των δύο Κέβιν». Αναμενόταν να ανακοινώσει την επιλογή του ακόμη και μέσα στον μήνα.

Ως ένδειξη της βελτιωμένης θέσης του Γουόρς, επενδυτές σε αγορές στοιχημάτων εκτιμούσαν ότι ο πρώην διοικητής της Fed είχε περίπου 60% πιθανότητες να αντικαταστήσει τον Πάουελ, από περίπου 45% νωρίς την Παρασκευή.

Άλλοι υποψήφιοι για τη θέση περιλαμβάνουν τον εν ενεργεία διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ και τον Ρικ Ρίντερ, στέλεχος της BlackRock. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει βοηθήσει στην καθοδήγηση της διαδικασίας επιλογής του διαδόχου του Πάουελ, αλλά έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για τον ρόλο.

