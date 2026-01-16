Λούλα για συμφωνία Mercosur: «Γράφεται ιστορία»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο νοτιοαμερικανικός συνασπισμός Mercosur πρόκειται να γράψουν ιστορία με την υπογραφή μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου το Σαββατοκύριακο, ολοκληρώνοντας 25 χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ τους.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους δίπλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Λούλα δήλωσε ότι η συμφωνία θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές, καθώς και περισσότερες εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις, σημειώνει το Reuters.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της ΕΕ θα ταξιδέψουν στην Παραγουάη το Σάββατο για να υπογράψουν τη συμφωνία Mercosur, ανοίγοντας το δρόμο για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ. Ο Λούλα δεν αναμένεται να παραστεί στην τελετή.

Πηγή: skai.gr

