Ο Τιμ Κουκ υιοθετεί το MAGA και αδιαφορεί για τη φθορά που δημιουργεί στην Apple

Η Apple Inc. είναι μία από τις πιο εμβληματικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Τα τελευταία 19 χρόνια αναδεικνύεται ως η πιο θαυμαστή εταιρεία στον κόσμο, σύμφωνα με έρευνες μεταξύ στελεχών, διευθυντών και αναλυτών από το Fortune Magazine και τη συμβουλευτική εταιρεία Korn Ferry. Για 13 συνεχόμενα χρόνια, η κατασκευάστρια του iPhone είναι το πιο πολύτιμο brand παγκοσμίως, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία Interbrand. Θεωρείται επίσης σταθερά ένας από τους καλύτερους εργοδότες στον κόσμο.

Για το μεγαλύτερο μέρος αυτών των 19 ετών, ως ο «καλός μαθητής», σε σύγκριση με άλλα στελέχη, η Apple έχει ηγηθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο Τιμ Κουκ, ο οποίος διαδέχθηκε τον ιδρυτή Στιβ Τζομπς το 2011. Η διαδοχή μιας τέτοιας θρυλικής προσωπικότητας θα μπορούσε να θεωρηθεί «δηλητηριασμένο δισκοπότηρο», όμως η χαμηλών τόνων ηγεσία του Κουκ φάνηκε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η εταιρεία για να συνεχίσει στο ύφος που είχε διαμορφώσει υπό τον δυναμικό Τζομπς (αν όχι και καλύτερα).

Ο Κουκ, που είχε συγκεντρώσει χρήματα για τη Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016, διαχειρίστηκε με επιδεξιότητα - και ίσως με μια δόση θάρρους - την πρώτη θητεία Τραμπ. Σε φόρουμ του Bloomberg Global Business το 2017, επέκρινε τις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης, δηλώνοντας: «Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είμαστε αυτό ως χώρα». Το χειρότερο που έκανε ποτέ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σε απάντηση ήταν να τον αποκαλέσει "Tim Apple".

Η δεύτερη θητεία Τραμπ ήταν μια πολύ διαφορετική ιστορία. Εκεί που κάποτε κατάφερνε να παραμένει σε καλές σχέσεις με τον Τραμπ χωρίς να εκτίθεται, αυτή τη φορά ο Κουκ φάνηκε να προσαρμόζεται πλήρως στους πολιτικούς ανέμους. Και η εικόνα δεν ήταν καλή. Δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια από τα προσωπικά του χρήματα στην επιτροπή ορκωμοσίας του Τραμπ και παρευρέθηκε στην τελετή μαζί με πλήθος άλλων διευθυνόντων συμβούλων τεχνολογικών εταιρειών. Τον Αύγουστο, του απένειμε μια ειδικά κατασκευασμένη πλακέτα από γυαλί και χρυσό και τον κολάκευσε χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους μεγάλους και πιο αξιοσέβαστους επιχειρηματικούς ηγέτες, ιδιοφυΐες και καινοτόμους οπουδήποτε στον κόσμο».

Το πιο διαβόητο περιστατικό ήταν όταν ο Κουκ παρευρέθηκε σε ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο του "Melania" - μια χάρη αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων από ένα λιγότερο αγαπητό brand, την Amazon.com Inc., προς τον Τραμπ και την πρώτη κυρία - λίγες μόλις ώρες αφότου ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη. Χρειάστηκαν ημέρες έντονης κριτικής για να εκδώσει ο Κουκ μια χλιαρή δήλωση ζητώντας «αποκλιμάκωση».

Πιο αθόρυβα, πέρυσι η Apple κατάργησε τα κίνητρα για τον Κουκ και άλλα στελέχη να λαμβάνουν υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αποφάσεών τους, όπως ανέφερε το Bloomberg News. Με αυτόν τον τρόπο, η Apple ακολούθησε μια πρόσφατη τάση εταιρειών που απομακρύνονται από τις δεσμεύσεις για το κλίμα, ενθαρρυμένες από μια αμερικανική κυβέρνηση της οποίας η επίσημη πολιτική είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι μύθος.

Τέτοιες δεσμεύσεις δεν είναι απλώς "woke" επίδειξη αρετής. Ένα ολοένα και πιο χαοτικό κλίμα δυσκολεύει τη διεξαγωγή επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για μια εταιρεία με παγκόσμια εμβέλεια και αλυσίδες εφοδιασμού όπως η Apple.

Ούτε το «φλερτ» του Κουκ με το MAGA στάθηκαν αρκετές για να αφαιρεθεί η Apple από τη λίστα των 37 υπερβολικά "woke" εταιρειών του American Conservative Values ETF, στις οποίες αρνείται να επενδύσει. Οι διαχειριστές του ETF δηλώνουν ότι θέλουν να «αποκλείσουν εταιρείες που θεωρούνται πιο εχθρικές προς τις συντηρητικές αξίες χωρίς να θυσιάζουν την απόδοση». Το ETF υστερούσε σταθερά έναντι του S&P 500 για το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους.

Η μετοχή της Apple δεν έδειξε εμφανή αντίδραση στα πολιτικά ατοπήματα του Κουκ, σημειώνοντας συνεχή άνοδο κατά τη διάρκεια της υπόθεσης "Melania". Την ώρα που άλλοι εταιρικοί ηγέτες πανηγύριζαν τη δεύτερη θητεία Τραμπ οδηγώντας τα brands τους σε παρακμή, η θέση της Apple φαίνεται να παραμένει σχετικά ασφαλής.

Ωστόσο, η αξία του brand της Apple μειώθηκε περίπου κατά 4% πέρυσι. Και μεταξύ των Αμερικανών καταναλωτών, η φήμη της είναι απλώς μέτρια. Στις κατατάξεις της YouGov, η Apple βρίσκεται στην 209η θέση. Μεταξύ των τεχνολογικών brands, είναι έβδομη, μεταξύ της Dell και των Windows. Με λίγη περισσότερη πυγμή και προνοητικότητα, ο Κουκ μπορεί να αποφύγει επιπλέον την κατηφόρα. Δεν υπάρχει λόγος να ανακαλύψει κανείς πόσα ακόμη μπορεί να αντέξει το «παιδί» του Στιβ Τζομπς.

