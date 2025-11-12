O ιαπωνικός οίκος μόδας Issey Miyake και η Apple παρουσίασαν μια ιδιαίτερη τσέπη για το κινητό του, τη λεγόμενη iPhone Pocket.

Εμπνευσμένο από την ιδέα του «ενός κομματιού υφάσματος», η μοναδική του κατασκευή με τρισδιάστατο πλέξιμο έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε οποιοδήποτε iPhone, καθώς και σε όλα τα αντικείμενα τσέπης.

Η iPhone Pocket θα είναι διαθέσιμη για οποίον ενδιαφέρεται από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου σε επιλεγμένα καταστήματα Apple Store και στο apple.com στη Γαλλία, την Κίνα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Θα είναι διαθέσιμο στην τιμή των 229,95 δολαρίων και η έκδοση crossbody θα βγει σε μπλε, καφέ και μαύρο χρώμα. Μια παρεμφερή έκδοση είναι διαθέσιμη και σε άλλα χρώματα (όπως έντονο πορτοκαλί, κίτρινο, μοβ, ροζ και τιρκουάζ) στην τιμή των 149,95 δολαρίων, η οποία μπορεί να κρεμαστεί στο μπράτσο ή να δεθεί σε μια τσάντα.

Η Apple υποστηρίζει ότι η έμπνευση για το σχέδιο με το τρισδιάστατο πλέξιμο ήρθε από «ένα κομμάτι ύφασμα» και γεννήθηκε από την ιδέα «της δημιουργίας μιας επιπλέον τσέπης» που χωράει «οποιοδήποτε iPhone» και μικρά καθημερινά αντικείμενα. Όταν τεντώνεται, το ανοιχτό ύφασμα αποκαλύπτει διακριτικά το περιεχόμενό της και επιτρέπει στους χρήστες να ρίξουν μια ματιά στην οθόνη του iPhone τους. Η θήκη iPhone Pocket μπορεί να φορεθεί με διάφορους τρόπους - στο χέρι, δεμένη σε τσάντες ή απευθείας στο σώμα.

«Ο σχεδιασμός του iPhone Pocket μιλάει για τον δεσμό μεταξύ του iPhone και του χρήστη του, έχοντας παράλληλα κατά νου ότι ένα προϊόν της Apple έχει σχεδιαστεί για να είναι καθολικό σε αισθητική και ευέλικτο στη χρήση», ανέφερε ο Yoshiyuki Miyamae, διευθυντής σχεδιασμού του Miyake Design Studio. «Το iPhone Pocket εξερευνά την έννοια της «χαράς του να φοράς το iPhone με τον δικό σου τρόπο» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

