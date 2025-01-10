ΕΕ: «Παράθυρο» για μείωση των κυρώσεων στη Συρία του αλ Σάρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε «σταδιακά» να χαλαρώσει τις κυρώσεις σε βάρος της Συρίας σε περίπτωση που επιτευχθεί «χειροπιαστή πρόοδος» από τις νέες αρχές (του τζιχαντιστή ντε φάκτο ηγέτη της χώρας Αχμέντ αλ Σάρα), δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Κάγια Κάλας αναφέρει πως συμμετείχε σε συνάντηση χθες, Πέμπτη, στη Ρώμη με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, προκειμένου να «συντονιστούν οι προσπάθειες για τη μετάβαση στη Συρία».

«Επιβεβαιώσαμε την ανάγκη μιας συμπεριληπτικής κυβέρνησης που θα προστατεύει όλες τις μειονότητες», υπογραμμίζει. «Η ΕΕ θα μπορούσε σταδιακά να χαλαρώσει τις κυρώσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει χειροπιαστή πρόοδος».

Έπειτα από 13 χρόνια πολέμου, ένοπλες ομάδες υπό την ηγεσία της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) κατέλαβαν στις 8 Δεκεμβρίου τη Δαμασκό και εκδίωξαν τον δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ που διέφυγε στη Ρωσία.

Η μεταβατική κυβέρνηση ασκεί πίεση για την άρση των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Συρίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να εξετάσουν ενδεχόμενη χαλάρωση των κυρώσεων κατά τη σύνοδό τους στις Βρυξέλλες στις 27 Ιανουαρίου.

Η Γερμανία και η Γαλλία τάσσονται υπέρ, όμως για τη λήψη απόφασης απαιτείται ομοφωνία των χωρών μελών.

«Οι κυρώσεις που «παρακωλύουν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και εμποδίζουν την ανάκαμψη της χώρας, θα μπορούσαν να αρθούν γρήγορα», είχε δηλώσει την Τετάρτη ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα πως θα χαλαρώσει τους περιορισμούς που επηρεάζουν βασικές υπηρεσίες.

Όμως Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν πως περιμένουν να δουν την επίτευξη προόδου πριν από μια πιο ευρεία άρση των κυρώσεων.

Δεν είναι πολύ πιθανό η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν να είναι έτοιμη, στις τελευταίες της μέρες, να αποσύρει τους Σύρους αντάρτες της HTS από τον αμερικανικό κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

