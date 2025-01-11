Η κυβέρνηση της Χιλής ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας μεθαμφεταμίνης που έχει εντοπιστεί ποτέ στη χώρα, 844 κιλών του συγκεκριμένου συνθετικού ναρκωτικού, τα έσοδα από την πώληση της οποίας σε τοξικομανείς εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 16 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση αυτού του τύπου ναρκωτικού που έχει γίνει ποτέ στη Χιλή», διαβεβαίωσε η Καρολίνα Τοά, η υπουργός Εσωτερικών και Ασφαλείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Δυο μεξικανοί υπήκοοι συνελήφθησαν στη μικρή πόλη Λολόλ, στη νότια Χιλή, όπου είχαν εγκαταστήσει εργαστήριο για την μετατροπή σε κρυσταλλική μορφή του ναρκωτικού, το οποίο διακινήθηκε μέσω του λιμένα της Βαλπαραΐσο στα τέλη του 2024.

«Όλα δείχνουν πως αναζητούσαν νέα δρομολόγια στη Χιλή για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους», σύμφωνα με την κυρία Τοά.

Οι αρχές θεωρούν ότι οι συλληφθέντες είναι μέλη του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο. Η συμμορία αυτή, που ιδρύθηκε στην ομώνυμη μεξικανική πολιτεία, θεωρείται πως μαζί με το καρτέλ Σιναλόα είναι η ισχυρότερη στο Μεξικό.

Η ποσότητα του ναρκωτικού μεταφέρθηκε από το Μεξικό στη Χιλή διαλυμένη μέσα σε δοχεία με βαφή από το μεξικανικό λιμάνι Μανσανίγιος.

Προοριζόταν για τις αγορές της Ευρώπης και της Αυστραλίας, όπου υπολογίζεται πως συνολικά θα εισέφερε στους διακινητές της έσοδα περίπου 16 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τις αρχές στο Σαντιάγο.

Η μεθαμφεταμίνη πωλείται σε διάφορες μορφές — κρυστάλλων, σκόνης, κάψουλας, ή χαπιού. Είναι γνωστή με διάφορες ονομασίες («yaba», «ice», «crystal meth»...).

Συνολικά, το 2024 κατασχέθηκαν στη Χιλή 37 τόνοι ναρκωτικών.

