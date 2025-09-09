Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει, όπως αναφέρει, το χθεσινό πλήγμα σε ένα από τα πλοία του, στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας.

Ο Στόλος για τη Γάζα, που έχει θέσει στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό του αποκλεισμένου παλαιστινιακού θύλακα και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, ισχυρίζεται ότι το πλοίο «Family» επλήγη από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ βρισκόταν στα ύδατα της Τυνησίας.

Footage from another boat of our Flotilla shows the exact moment the Family Boat was struck from above. pic.twitter.com/qVpUyg56uP — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 9, 2025

Οι αρχές της χώρας ωστόσο διέψευσαν αυτόν τον ισχυρισμό, σημειώνοντας ότι η φωτιά στο πλοίο ενδεχομένως προκλήθηκε από τσιγάρο στον χώρο αποθήκευσης των σωσιβίων..

Το σκάφος με πορτογαλική σημαία, στο οποίο επέβαινε η συντονιστική επιτροπή διεύθυνσης του στόλου, υπέστη ζημιές από φωτιά που προκλήθηκε στο κύριο κατάστρωμα και στην αποθήκη κάτω από το κατάστρωμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla).

Emphasis on FROM ABOVE.

You can also hear the drone. pic.twitter.com/I5XjYcagqZ — Najat (@theafroaussie) September 9, 2025

«Παρότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς, οι λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση παραμένουν περιορισμένες», προσθέτει στην ανακοίνωσή του.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί σχετικά με το περιστατικό και την αποστολή τους, η οποία έχει πληγεί από καθυστερήσεις λόγω καιρού και άλλα ατυχήματα.





Πηγή: skai.gr

