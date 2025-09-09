Η πλειοψηφία των ανθρώπων στα πέντε μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεγέλασε τους πολίτες όταν διαπραγματεύτηκε μια «ταπεινωτική» συμφωνία για τους δασμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ που «ωφελεί τις ΗΠΑ» πολύ περισσότερο από την Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη από το Cluster17 για την πλατφόρμα συζήτησης για τα ευρωπαϊκά θέματα Le Grand Continent, διαπίστωσε ότι το 77% των ερωτηθέντων - που κυμαίνονταν από 89% στη Γαλλία έως 50% στην Πολωνία - πίστευε ότι η συμφωνία θα ωφελούσε πάνω απ' όλα την οικονομία των ΗΠΑ, με μόνο το 2% να πιστεύει ότι θα ωφελούσε την οικονομία της Ευρώπης.

Και στις πέντε χώρες, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 60% του πληθυσμού της Ένωσης, κατά μέσο όρο το 52% χαρακτήρισε τη συμφωνία που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο από τον Τραμπ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως «ταπείνωση».

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΕΕ πρόκειται να άρει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και να παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ένα ευρύ φάσμα θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ. Ωστόσο, τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ που εισέρχονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε βασικό δασμό 15%.

Επιπλέον, οι εταιρείες της ΕΕ πρόκειται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια (443 εκατομμύρια λίρες) στις ΗΠΑ και το μπλοκ πρέπει να αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να αυξήσει δραματικά τις δαπάνες για τις αμερικανικές αμυντικές εξαγωγές - απαιτήσεις που αντιμετωπίζονται αρνητικά από περισσότερα από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων στην έρευνα.

Η φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία χαρακτηρίζοντάς της «τεράστια» που έφερε «σταθερότητα» και «προβλεψιμότητα», καθώς και την αποφυγή του απειλούμενου δασμολογικού συντελεστή 30% του Τραμπ. Ωστόσο, σχολιαστές έχουν υποστηρίξει ότι η ΕΕ εγκατέλειψε πολύ περισσότερα από τις ΗΠΑ και στην πραγματικότητα συνθηκολόγησε στον εκφοβισμό της Ουάσινγκτον.

Αυτή είναι μια άποψη που συμμερίζονται οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, κρίνοντας από τη δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Κατά μέσο όρο, το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα «πολύ» ή «αρκετά» άσχημα.

Σχεδόν το 70% δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμο να μποϊκοτάρει αμερικανικά προϊόντα βάσει των όρων της συμφωνίας. Το 44% θεώρησε τον Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης». Το 47% θεώρησε ότι είχε «αυταρχικές τάσεις» και το 36% δήλωσε ότι «συμπεριφέρεται σαν δικτάτορας».

Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήταν πολύ ή αρκετά δυσαρεστημένοι με την προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, με σχεδόν το 40% να δηλώνει ότι πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιταχθεί στις ιδιοτροπίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία της φον ντερ Λάιεν για την «κατάσταση της Ένωσης» το 2025, η σαφής πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60%) και στις πέντε χώρες δήλωσαν ότι θα έβλεπαν την παραίτηση της επικεφαλής της επιτροπής «πολύ» ή «αρκετά» ευνοϊκά.

Σε ένα σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, αν και οι πλειοψηφίες που κυμαίνονταν από 85% στην Ισπανία έως 61% στη Γαλλία αισθάνονταν ότι η χώρα τους θα έπρεπε να παραμείνει μέλος της ΕΕ, το 37% δήλωσε ότι εάν το μπλοκ δεν καταφέρει να προστατεύσει τους πολίτες του από γεωπολιτικούς κινδύνους, «θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποχώρησης».

Πηγή: skai.gr

