Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων εις βάρος του Ισραήλ λόγω «της αφόρητης και αδικαιολόγητης» κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Βέλντκαμπ σε επιστολή του προς το κοινοβούλιο.

Μεταξύ αυτών είναι η απαγόρευση εισόδου στην Ολλανδία σε δύο ακροδεξιούς «πρωτοκλασάτους» υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης, του Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ (πρώην Εθνικής Ασφαλείας) και του Μπεζαλέλ Σμότριτς (Οικονομικών).

Οι δύο υπουργοί - κρίσιμοι για την πολιτική επιβίωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου - δεν θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στο ολλανδικό έδαφος, καθώς κατηγορούνται ότι έχουν επανειλημμένα υποκινήσει σε βία εις βάρος Παλαιστίνιων, έχουν ζητήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών σε παλαιστινιακά εδάφη και έχουν καλέσει σε «εθνοκάθαρση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δύο ακροδεξιοί υπουργοί θεωρούνται πλέον «ανεπιθύμητα πρόσωπα» στην Ολλανδία, ενώ ήδη αντιμετωπίζουν κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία

Παράλληλα, ο Ολλανδός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ. Κάποια από τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια θα αναθεωρηθούν με δεδομένη την κατάσταση, ενώ η υπογραφή νέων «είναι σχεδόν εκτός συζήτησης», όπως υπογράμμισε.

Επίσης, ο Βέλντκαμπ έχει καλέσει τον Ισραηλινό πρεσβευτή στην Ολλανδία. Στη διάρκεια της συνάντησής τους ο Ολλανδός υπουργός θα καλέσει το Ισραήλ να αλλάξει πορεία στη Γάζα και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Την ίδια ώρα η Ολλανδία θα αυξήσει τη συνεισφορά της σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα προσφέροντας επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ σε υπηρεσία του ΟΗΕ και 3 εκατ. ευρώ στον Ερυθρό Σταυρό.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Ολλανδίας συμφώνησε σε αυτά τα μέτρα χθες Δευτέρα στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης που είχε ο πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ με τον Βέλντκαμπ, τον υπουργό Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς και τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης.

Μετά το πέρας της συνάντησης αυτής ο Σχοφ δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στηρίξει την πρόταση της ΕΕ να περιοριστεί η συμμετοχή του Ισραήλ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας Horizon, εφόσον οι Βρυξέλλες καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ δεν συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις του αναφορικά με την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Η Ολλανδία θα πιέσει για επιπλέον ευρωπαϊκά μέτρα, για παράδειγμα στον τομέα του εμπορίου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Σχοφ επεσήμανε ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ για τα ολλανδικά μέτρα.

Ο Χέρτζογκ έγραψε λίγο αργότερα στο Χ ότι οι αποφάσεις της Ολλανδίας είναι «ΤΕΡΑΣΤΙΟ λάθος», κυρίως με δεδομένη «τις συνεχιζόμενες και βελτιωμένες ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ».

