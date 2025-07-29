Λογαριασμός
«Ζητώ να εξεταστεί ο εγκέφαλός μου»: Σοκαριστικό σημείωμα του μακελάρη στο Μανχάταν- Κατηγορεί το NFL για τραυματισμούς

 Στο σημείωμα, ο Tamura κατηγορεί το  NFL για την αμέλεια στη διαχείριση των εγκεφαλικών τραυματισμών και ζητά να εξεταστεί ο εγκέφαλός του 

Ένα τρισέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας βρέθηκε στην κατοχή του Shane Tamura, του 27χρονου που προκάλεσε το πολύνεκρο μακελειό σε κτήριο στη 345 Park Avenue, όπου στεγάζονται τα γραφεία του NFL - του επαγγελματικού πρωταθλήματος αμερικάνικου ποδοσφαίρου - και άλλων μεγάλων εταιρειών στη Νέα Υόρκη.

Στο σημείωμα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN, ο Tamura αναφέρεται εκτενώς στη χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια (CTE), μια σοβαρή εγκεφαλική βλάβη που συνδέεται με επαναλαμβανόμενους κραδασμούς και τραυματισμούς, ιδιαίτερα σε αθλήματα όπως το αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Ο ίδιος κατηγορεί το NFL για τη διαχείριση του θέματος και εκφράζει την οργή του, υποστηρίζοντας ότι η αθλητική ομοσπονδία αγνοεί την πραγματική ψυχική και σωματική βλάβη που προκαλεί το άθλημα.

Φωτογραφία New York Post

Το σημείωμα περιλαμβάνει αιτήματα να εξεταστεί ο εγκέφαλός του μετά θάνατον, με στόχο να τεκμηριωθεί η πιθανή ύπαρξη της CTE και να αναδειχθεί ο ρόλος της στις πράξεις του. Το κείμενο δίνει, σύμφωνα με τις Αρχές, μια πρώτη εικόνα του ψυχικού και συναισθηματικού πλαισίου που οδήγησε τον Tamura στην επίθεση και στη μετέπειτα αυτοκτονία.

Ο 27χρονος οπλοφόρος, που διέθετε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής, άνοιξε πυρ στον 33ος όροφο του κτηρίου της Park Avenue τη Δευτέρα το βράδυ, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν αστυνομικό, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με το σημείωμα να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια κατανόησης των κινήτρων πίσω από το τραγικό συμβάν, ενώ παράλληλα επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη σχέση των αθλητικών τραυματισμών και της ψυχικής υγείας.

Πηγή: skai.gr

