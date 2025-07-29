Η κυβέρνηση της Κίνας ξεκινά την πρώτη πανεθνική επιδότηση που αποσκοπεί στην αύξηση των γεννήσεων, προσφέρωνατς στους γονείς 3.600 γουάν (375 λίρες, 500 δολάρια) ετησίως για κάθε παιδί κάτω των τριών ετών.

Ακόμη και μετά την κατάργηση της αμφιλεγόμενης πολιτικής του ενός παιδιού πριν από σχεδόν μια δεκαετία, το ποσοστό γεννήσεων στην Κίνα συνεχώς μειώνεται και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αντιμετωπίζει μια επικείμενη δημογραφική κρίση.

Το πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, θα προσφέρει στους γονείς συνολικά έως και 10.800 γιουάν (1.500 δολάρια) ανά παιδί.

Οι οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 2022 και 2024 μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για μερική επιδότηση.

«Τα επιδόματα θα βοηθήσουν περίπου 20 εκατομμύρια οικογένειες με το κόστος ανατροφής των παιδιών», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ΒΒC, η πολιτική θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CCTV του Πεκίνου.

Από τις ακριβότερες χώρες του κόσμου για να αποκτήσει κανείς παιδιά

Αρκετές επαρχίες σε όλη την Κίνα έχουν εφαρμόσει πιλοτικά κάποια μορφή επιδόματος, για να ενθαρρύνουν τις οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά.

Η Κίνα συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ακριβών τόπων στον κόσμο για να αποκτήσει κανείς παιδιά, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Πληθυσμού YuWa. Η ανατροφή ενός παιδιού μέχρι την ηλικία των 17 ετών στην Κίνα κοστίζει κατά μέσο όρο 75.700 δολάρια, σύμφωνα με τη μελέτη.

Τον Ιανουάριο, επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι το 2024, ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με 9,54 εκατομμύρια γεννήσεις. Αυτό σηματοδότησε μια μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά ο συνολικός πληθυσμός της χώρας συνέχισε να συρρικνώνεται.

Ο πληθυσμός των 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων της χώρας γερνάει επίσης γρήγορα, γεγονός που εντείνει τις δημογραφικές ανησυχίες του Πεκίνου.





