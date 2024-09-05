Κιρ Στάρμερ: Θέλει να καθαιρέσει από τη Βουλή των Λόρδων όσους κληρονόμησαν την έδρα τους

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η βρετανική κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει την καθαίρεση από τη Βουλή των Λόρδων όσων μελών έχουν αποκτήσει την έδρα τους λόγω κληρονομικότητας.

Πρόκειται για 92 λόρδους που θα χάσουν το δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στη βρετανική Άνω Βουλή, σε μια κίνηση που περιγράφεται ως η σημαντικότερη αλλαγή στο νομοθετικό σώμα εδώ και 25 χρόνια.

Το 1999 η τότε κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Τόνι Μπλερ είχε ανακαλέσει το δικαίωμα που διατηρούσαν επί επτά αιώνες όλοι οι κληρονόμοι αριστοκρατικών τίτλων να έχουν έδρα στη Βουλή των Λόρδων.

Η μεταρρύθμιση εκείνη όριζε πως μόνο 92 μέλη μπορούν να είναι μέλη της Βουλής των Λόρδων λόγω κληρονομικότητας. Η επιλογή των 92 γίνεται μέχρι τώρα με ψηφοφορία της ολομέλειας και όταν κάποιος πεθάνει ή αποσυρθεί εθελουσίως γίνονται εκλογές για την αντικατάστασή του.

Και οι 92 είναι άνδρες, λευκοί, με μέση ηλικία σχεδόν τα 70 έτη.

Η κίνηση της κυβέρνησης περιλαμβανόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του σερ Κιρ Στάρμερ, που ανέφερε πως η παρουσία στο νομοθετικό σώμα μελών απλά και μόνο λόγω καταγωγής είναι «μη υπερασπίσιμη» τη σύγχρονη εποχή.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί το ερχόμενο έτος.

Η ηγέτιδα της Βουλής των Λόρδων βαρόνη Σμιθ χαιρέτισε το νομοσχέδιο. Η ίδια έχει πει πως πρόθεση των Εργατικών είναι να μειωθεί το μέγεθος του δεύτερου τη τάξει νομοθετικού σώματος από τα σχεδόν 800 μέλη σήμερα σε περίπου 650, δηλαδή όσα και τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων.

Το προεκλογικό μανιφέστο του κόμματος έκανε λόγο για υποχρεωτική αποχώρηση από το σώμα στην ηλικία των 80 ετών και για μελλοντική αντικατάσταση της Βουλής των Λόρδων από ένα σώμα πιο αντιπροσωπευτικό του σημερινού Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.