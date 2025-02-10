Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε χθες, Κυριακή, από τον υπουργό Οικονομικών να σταματήσουν οι ΗΠΑ να κόβουν νομίσματα του ενός σεντ (cent, ενός λεπτού του δολαρίου) προκειμένου να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες, καθώς η παραγωγή τους κρίνεται πολύ δαπανηρή,

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι ΗΠΑ κόβουν νομίσματα του ενός σεντ, τα οποία μας στοιχίζουν κυριολεκτικά πάνω από 2 σεντς (για να παραχθούν). Είναι σπατάλη!, σημείωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Ζήτησα από τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών να σταματήσει η παραγωγή νέων νομισμάτων του ενός σεντ. Ας εξαλείψουμε τη σπατάλη του προϋπολογισμού του σπουδαίου έθνους μας, ακόμη κι αν αυτό το κάνουμε ένα-ένα σεντ», υπογράμμισε.

For far too long the United States has minted pennies which literally cost us more than 2 cents. This is so wasteful! I have instructed my Secretary of the US Treasury to stop producing new pennies. Let's rip the waste out of our great nations budget, even if it's a penny at a… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 10, 2025

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ο οποίος είναι επικεφαλής της επιτροπής Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), είχε θέσει το θέμα αυτό τον Ιανουάριο, υπενθυμίζοντας σε μήνυμά του στο X το κόστος παραγωγής του ενός σεντ.

Η συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από το νόμισμα του ενός λεπτού δεν γίνεται για πρώτη φορά, πολλά νομοσχέδια προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ήδη κατατεθεί στο Κογκρέσο, χωρίς να έχουν υιοθετηθεί.

Και το διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ θα χρειαστεί προφανώς να λάβει την έγκριση των Αμερικανών κοινοβουλευτικών.

Ωστόσο ο νυν υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ, θα μπορούσε απλώς να δώσει εντολή να σταματήσει η παραγωγή του εν λόγω νομίσματος, δήλωσε τον Ιανουάριο ο καθηγητής Οικονομίας Ρόμπερτ Τρίεστ του πανεπιστημίου Northeastern.

Οι τιμές πιθανότατα θα στρογγυλοποιηθούν στην περίπτωση που σταματήσουν να κόβονται κέρματα του ενός λεπτού, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει τη μείωση των δημοσίων δαπανών σε προτεραιότητα της νέας κυβέρνησής του, αποστολή την οποία ανέθεσε στον Ίλον Μασκ και την ομάδα του της DOGE.

Άλλες χώρες έχουν ήδη σταματήσει την κυκλοφορία των νομισμάτων τους του ενός λεπτού, όπως ο Καναδάς το 2012, ο οποίος είχε επίσης επικαλεστεί το υπερβολικό κόστος παραγωγής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.