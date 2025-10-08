Αυξάνονται οι επιθέσεις με drones στη Ρωσία, έως και 2.000 χιλιόμετρα πέρα από τα ουκρανικά σύνορα

Η Ρωσία έχει αναφέρει έναν αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων με drones βαθιά μέσα στο έδαφός της, με ορισμένες να εντοπίζονται σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, δοκιμάζοντας περαιτέρω τις αεροπορικές άμυνες της χώρας καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, drones εντοπίστηκαν σε βιομηχανικά κέντρα στα Ουράλια Όρη και στην πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή Τιουμέν στη Σιβηρία.

Η Ουκρανία ανέφερε στο τέλος του περασμένου έτους ότι τα drones της ήταν σε θέση να χτυπήσουν στόχους στη Ρωσία σε αποστάσεις έως και 1.800 χιλιομέτρων. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν αποδώσει καμία παό αυτές τις επιθέσεις με drones στην Ουκρανία ενώ και το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις περισσότερες από αυτές τις επιθέσεις.

«Οι ουκρανικοί πύραυλοι και drone μακράς εμβέλειας αποδεικνύουν την αυξανόμενη αποτελεσματικότητά τους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από συνάντηση με τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας Βασίλ Μαλιούκ όπου συζήτησαν για τις επιθετικές επιχειρήσεις. «Επιτυγχάνουμε σημαντικά αποτελέσματα στην καταστροφή των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας».

Την Τετάρτη, αρκετές βιομηχανικές επιχειρήσεις στην περιοχή Σβερντλόβσκ, περίπου 1.700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, έλαβαν προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης για τυχόν από επιθέσεις με drones, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών στο Telegram. Τα μέτρα αυτά περιλάμβαναν την εκκένωση των εργαζομένων και τον περιορισμό της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αν και παραμένει ασαφές εάν πραγματοποιήθηκε κάποια επίθεση στην περιοχή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τρία drones καταστράφηκαν στο έδαφος μιας βιομηχανικής επιχείρησης στην πόλη Τιουμέν, περίπου 2.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν ήχοι από συστήματα αεροπορικής άμυνας κοντά σε ένα τοπικό διυλιστήριο πετρελαίου.

«Η επέκταση της εμβέλειας επιτρέπει στην Ουκρανία να θέσει σε κίνδυνο περισσότερους στόχους σε μεγαλύτερη απόσταση μέσα στη Ρωσία και περιπλέκει περαιτέρω την πρόκληση για τη Μόσχα όσον αφορά την παροχή αεροπορικής άμυνας», δήλωσε ο Ντάγκλας Μπάρι, ανώτερος ερευνητής για θέματα στρατιωτικής αεροδιαστημικής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, drones έχουν επίσης αναχαιτιστεί σε δύο τοποθεσίες στην περιοχή Περμ στα Ουράλια Όρη. Στους στόχους περιλαμβάνονταν ένας σημαντικός παραγωγός νιτρικού αμμωνίου στο Μπερεζνίκι, ένα βασικό συστατικό των εκρηκτικών, και το εργοστάσιο Metafrax Chemicals στην πόλη Γκουμπάχα.

«Τέτοιες αποστάσεις είναι εφικτές» από την Ουκρανία, δήλωσε ο Ντένις Φεντουτίνοφ, εμπειρογνώμονας με έδρα τη Μόσχα στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ωστόσο, όσο πιο βαθιά εισχωρούν τα drones στη Ρωσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να έχουν εκτοξευθεί από περιοχές εκτός Ουκρανίας, πρόσθεσε.

Τον Ιούνιο, η Ουκρανία πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων σε όλη τη Ρωσία, χρησιμοποιώντας drones κρυμμένα σε φορτηγά για να χτυπήσει στρατηγικά αεροδρόμια μέχρι και την ανατολική Σιβηρία, σημειώνει το Bloomberg. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή, ο Ζελένσκι έλεγε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε 117 drones με άτομα που λειτουργούσαν εντός της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

