Δύο χρόνια έχουν περάσει από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Έκτοτε για τους ανθρώπους της Γάζας, η ζωή τους έχει μετατραπεί σε μαρτύριο, αφού οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς και η επιβίωσή τους είναι πλέον ένας καθημερινός αγώνας για εκείνους στερούμενοι ακόμα και τα βασικά αγαθά. Ο λιμός έχει πλήξει την περιοχή και οι μαρτυρίες κατοίκων της Γάζας στο CNN μέσω μηνυμάτων ή μέσω τηλεφώνου για την καθημερινότητά τους πριν και μετά την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων συγκλονίζει.

«Οι πιο δύσκολες μέρες που έχουμε ζήσει ποτέ»

Επί μήνες, ο Μαχμούντ Ναμπίλ Φαράζ και η οικογένειά του επιβιώνουν με ένα γεύμα την ημέρα. Αλλά υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαρνηθεί εντελώς το φαγητό, είπε, για να βεβαιωθεί ότι ο 7χρονος γιος και η 5χρονη κόρη του, τουλάχιστον, θα μπορούσαν να φάνε κάτι.

«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες που έχουμε ζήσει ποτέ», δήλωσε στο CNN. «Τα παιδιά μας στερούνται τις βασικές τροφές που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και τα σώματά μας έχουν γίνει εύθραυστα και αδύναμα λόγω της έλλειψης θρεπτικών συστατικών».

Τις περισσότερες φορές τώρα δεν υπάρχει φαγητό ή νερό, είπε. «Όταν υπάρχει, μετά βίας καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις επιβίωσης. Δεν υπάρχουν καθόλου φρούτα. Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα. Τα αυγά λείπουν 100%. Το κρέας και τα πουλερικά δεν είναι επίσης διαθέσιμα».

Ο ίδιος αλλά και πολλοί ακόμη κάτοικοι της Γάζας υποφέρουν από συχνή ζάλη λόγω του επίμονα χαμηλού σακχάρου στο αίμα τους, είπε.

«Οι τιμές των βασικών αγαθών εκτοξεύονται στα ύψη... μόνο ο Θεός ξέρει πώς καταφέρνουμε να αντέξουμε οικονομικά έστω και αυτό το ένα γεύμα», δήλωσε στο CNN. Όταν είναι διαθέσιμο - κάτι που δεν συμβαίνει συχνά - ένα κιλό ζάχαρης πωλείται πλέον προς 150 δολάρια, είπε.

Πριν από τον πόλεμο, ο Φαράζ ήταν ιδιοκτήτης ενός παντοπωλείου και η σύζυγός του διατηρούσε ένα κέντρο οπτομετρίας στη Σουτζάιγια, μια ανατολική γειτονιά της πόλης της Γάζας. Και οι δύο επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί από ισραηλινές επιθέσεις, όπως και το σπίτι τους, είπε. Έφυγαν από την περιοχή πριν από τις επιθέσεις.

«Συνηθίζαμε να τρώμε το καλύτερο φαγητό και να φοράμε τα πιο ωραία ρούχα», είπε ο Φαράτζ. «Τώρα είμαστε εκτοπισμένοι στη δυτική Γάζα».

Ο Φαράζ είπε ότι ζύγιζε 100 κιλά πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πριν από δύο χρόνια. Τώρα, δεν ζυγίζει περισσότερο από 75 κιλά.

Τα αδέρφια μου ονειρεύονται να μαζεύουν καυσόξυλα

Η Ραγκάντ Ιζάτ Χαμούντα πεινάει και υποσιτίζεται εδώ και πολλούς μήνες, επιβιώνοντας με μια κακή διατροφή μικρών ποσοτήτων, κυρίως με κονσερβοποιημένα τρόφιμα.

Αλλά για εκείνους που ανησυχεί περισσότερο είναι για τα έξι μικρότερα αδέρφια της.

«Είχαν όμορφα όνειρα. Επιθυμούσαν να ταξιδέψουν, να μορφωθούν και να αποκτήσουν πιστοποιητικά αριστείας. Αλλά σήμερα, το μεγαλύτερο όνειρό τους είναι να μαζέψουν καυσόξυλα και να φέρουν νερό, και είναι ευτυχισμένα αν φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Μπορείτε να το φανταστείτε;» δήλωσε η 20χρονη από την πόλη της Γάζας στο CNN.

Οι γονείς της όπως είπε, συχνά παραλείπουν γεύματα και δίνουν όλο το φαγητό που έχουν στα παιδιά τους.

«Η μητέρα και ο πατέρας μου υποφέρουν πολύ. Όπως όλοι οι γονείς στη Γάζα, όταν βλέπουν τα παιδιά τους να πεινάνε και να κλαίνε επειδή διψούν και πεινάνε», είπε.

Η Χαμούντα είπε ότι δεν υπάρχουν φρούτα ή κρέας στις αγορές της Γάζας και ότι τα λίγα λαχανικά που είναι διαθέσιμα είναι τόσο ακριβά που παραμένουν απρόσιτα.

«Πριν από τον πόλεμο, το φαγητό της οικογένειάς μου ήταν ποικίλο και ποικιλόμορφο... Αλλά τώρα, δυστυχώς, τίποτα από αυτά δεν είναι διαθέσιμο», είπε. «Αυτή τη στιγμή, όλα τα τρόφιμά μας αποτελούνται από κονσερβοποιημένα προϊόντα... κονσερβοποιημένα φασόλια, μπιζέλια, κονσερβοποιημένο κρέας και ούτω καθεξής... και όσπρια όπως ρεβίθια, φακές και φασόλια».

Είπε ότι έχει χάσει 10 συγγενείς στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της 80χρονης γιαγιάς της, Ταμάμ, η οποία, όπως είπε, σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Δεν μας επέτρεψαν να τη θάψουμε παρά μόνο μια εβδομάδα μετά τον θάνατό της», είπε.

Η Σάρα, η αδερφή της Ραγκάντ

«Έχω σοκαριστεί από το πόσο πολύ έχω αλλάξει»

Ο Μοχάμεντ Σαΐντ Αλ-Χατίμπ έμεινε άναυδος όταν είδε μια φωτογραφία που του τράβηξε ένας φίλος του.

«Έμεινα έκπληκτος από το πόσο πολύ έχω αλλάξει εμφανισιακά. Δεν έχουμε πια καθρέφτες και δεν είχα δει τον εαυτό μου εδώ και πολύ καιρό», είπε στο CNN.

Ο αλ-Χατίμπ πιστεύει ότι έχει χάσει περισσότερο από το ένα τρίτο του βάρους του από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, μειώνοντας το βάρος του από 143 κιλά σε περίπου 90 κιλά.

Ο 42χρονος κατάγεται από τη συνοικία Αλ-Ζάχρα στην πόλη της Γάζας, ένα μέρος που, όπως είπε, ήταν κάποτε μια από τις πιο όμορφες περιοχές. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχει καταστραφεί από αδιάκοπες ισραηλινές αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις.

«Η ζωή των παιδιών μου άλλαξε δραστικά: ούτε σχολεία, ούτε υγειονομική περίθαλψη, ούτε σωστή τροφή ή καθαρό νερό. Ασθένειες τα περιβάλλουν από παντού», είπε.

Ο Αλ-Χατίμπ έχει τέσσερα παιδιά: τη Σάμπα, 12 ετών, τον Χουσεΐν, 9 ετών, την Τζούλια, 4 ετών, και τον Χασάν, ο οποίος είναι μόλις 2 ετών.

Το σπίτι του αλ-Χατίμπ και σχεδόν όλα όσα είχε η οικογένειά του έχουν εξαφανιστεί προ πολλού. Είπε ότι έχουν εκτοπιστεί περισσότερες από έξι φορές, ζώντας σε σκηνές και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε όλη τη Γάζα.

Η εύρεση τροφής και νερού είναι ένας καθημερινός αγώνας, είπε. Σε πολλά σημεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, ο Αλ-Χατίμπ και η οικογένειά του δεν είχαν άλλη επιλογή από το να λάβουν απεγνωσμένα μέτρα για να επιβιώσουν.

«Χρησιμοποιήσαμε χαλασμένο αλεύρι μολυσμένο με έντομα και σκουλήκια μόνο και μόνο για να ταΐσουμε τα παιδιά. Καθαρίζαμε και τρώγαμε σάπια λαχανικά, καταναλώναμε ρύζι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, τρώγαμε ληγμένα κονσερβοποιημένα προϊόντα και πίναμε μη ασφαλές νερό», είπε.

«Έχουμε χάσει την κανονική μας ζωή και την ελπίδα μας»

Ο 40χρονος Εγιάντ Αμάουι βλέπει τα παιδιά του να λιποθυμούν, παρά τις προσπάθειές του να τους δίνει φαγητό όσο και όποτε βρίσκει διαθέσιμο.

Δήλωσε στο CNN ότι όλοι έχουν χάσει βάρος και παλεύουν με την αδυναμία τους. Ο μικρότερος γιος του, Γιουσέφ, ο οποίος είναι μόλις 4 ετών, υποφέρει από φλεγμονή του ήπατος και εντερικές λοιμώξεις που προκαλούνται από σοβαρό υποσιτισμό, είπε.

«Η γυναίκα μου κι εγώ συχνά δεν τρώμε καθόλου, οπότε υπάρχει αρκετό φαγητό για τα παιδιά. Εμείς οι ενήλικες μειώνουμε τις μερίδες μας, ειδικά του ψωμιού, ώστε τα παιδιά να μπορούν να το έχουν. Αλλά το ψωμί από μόνο του δεν είναι αρκετό για να επιβιώσει κανείς χωρίς θρεπτική τροφή. Και μέχρι σήμερα, δεν επιτρέπεται η είσοδος κρέατος, αυγών, κοτόπουλου και άλλων απαραίτητων θρεπτικών προϊόντων», είπε.

Ο Αμάουι και η οικογένειά του έχουν εκτοπιστεί στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ λόγω σφοδρών βομβαρδισμών στη γειτονιά του στην πόλη της Γάζας. Είπε ότι δεν έχουν φάει κανονικά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

«Μερικές φορές τα καταφέρνουμε μέσω μικρών διανομών βοήθειας ή αγοράζοντας αλεύρι όταν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του αυστηρού αποκλεισμού. Τις περισσότερες φορές βασιζόμαστε μόνο σε φακές ή ρύζι, και σε σπάνιες περιόδους καταφέρναμε να προμηθευτούμε μερικές πατάτες», είπε.

Είπε ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει κάθε πτυχή της ζωής της οικογένειας. Αρκετοί συγγενείς του έχουν σκοτωθεί και μερικές από τις ανιψιές και τα ανίψια του έχουν τραυματιστεί.

«Αυτές οι απώλειες άφησαν μια βαθιά πληγή στην οικογένειά μας», είπε. «Χάσαμε την κανονική μας ζωή και χάσαμε την ελπίδα. Η ζωή μας άλλαξε από τη σταθερότητα και την ασφάλεια στον συνεχή φόβο. Από το να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και φαγητό στον αγώνα να βρούμε τα πιο βασικά είδη πρώτης ανάγκης».

Ο Εγιάντ Αμάουι και η οικογένειά του στα αριστερά - Τα παιδιά του Αμάουι με τον παππού τους στα δεξιά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.