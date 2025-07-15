Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για κυρώσεις σε αγοραστές ρωσικών εξαγωγών, αλλά είπε ότι η Ρωσία δεν δέχεται τελεσίγραφα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέα όπλα για την Ουκρανία τη Δευτέρα και απείλησε να επιβάλει κυρώσεις σε αγοραστές ρωσικών εξαγωγών, εκτός εάν η Μόσχα συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Τραμπ ρώτησε τον Ζελένσκι «αν θα χτυπούσε βαθιά μέσα στη Ρωσία» – Δίνει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς;

Σημειώνεται πως κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στο ουκρανικό μέτωπο φέρεται να εξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον απόηχο των δηλώσεών του για «απογοήτευση» από τον Πούτιν.



Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, στην επικοινωνία που είχαν το βράδυ της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν η Ουκρανία μπορεί να χτυπήσει τη Μόσχα, «και αν θα χτυπούσε στόχους βαθιά εντός της Ρωσίας, αν του παρέχονταν τα απαραίτητα όπλα». Οι FT επικαλούνται ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί για τη συζήτηση.

Ο Τραμπ εξετάζει την πιθανότητα να προμηθεύει την Ουκρανία με πυραύλους κρουζ Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, αποκαλύπτει την ίδια στιγμή ο αρθρογράφος της Washington Post, Ντέιβιντ Ιγκνάσιους, επικαλούμενος πηγή με γνώση του θέματος.

Ο Ιγκνάσιους υποστηρίζει ότι ο Τραμπ ρώτησε τον Ουκρανό κατά τη διάρκεια συνομιλίας την περασμένη εβδομάδα γιατί δεν είχε χτυπήσει τη Μόσχα. «Μπορούμε, αν μας δώσετε όπλα», απάντησε ο Ζελένσκι.

Η παράδοση των Tomahawk, τους οποίους, όπως σημειώνει ο Ιγκνάσιους, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν για να χτυπήσουν στόχους στο Ιράν, συζητήθηκε ήδη από την Παρασκευή 11 Ιουλίου. Ωστόσο, αυτοί οι πύραυλοι δεν συμπεριλήφθηκαν στον τελικό κατάλογο όπλων για την Ουκρανία, γράφει. Μπορεί να παραδοθούν στην Ουκρανία αργότερα, πιστεύει ο Ιγκνάσιους, εάν ο Τραμπ χρειαστεί να ασκήσει πρόσθετη πίεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να κλιμακώσει την πίεση για τρεις λόγους. Πρώτον, θεώρησε ότι ο Πούτιν «δεν τον σεβάστηκε» προσποιούμενος ότι είναι έτοιμος για ειρήνη, αλλά ουσιαστικά αγνοώντας τις εκκλήσεις του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός. Δεύτερον, ο Τραμπ είναι πεπεισμένος για την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ μετά τον πρόσφατο βομβαρδισμό του Ιράν.

Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι ο Πούτιν θα διαπραγματευτεί μόνο υπό την απειλή χρήσης μεγαλύτερης βίας. Ο Ιγκνάσιους δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «ο Τραμπ αποφάσισε να κλιμακώσει για χάρη της αποκλιμάκωσης».

Η πηγή του Ιγκνάσιους στο Πεντάγωνο δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ πιθανότατα θα άρουν τους περιορισμούς στην εμβέλεια των πυραύλων ATACMS που ήδη διαθέτει η Ουκρανία. Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στον ουκρανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τα 18 συστήματα ATACMS που διαθέτει σε πλήρες βεληνεκές - έως και 300 χιλιόμετρα. Η εμβέλεια αυτή δεν αρκεί για να χτυπήσει στόχους στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη διευκρινίζεται, αλλά είναι επαρκής για να χτυπήσει ρωσικές στρατιωτικές βάσεις και αεροδρόμια.

Με τους πυραύλους Tomahawk, γράφει ο δημοσιογράφος, ο ουκρανικός στρατός θα μπορούσε να φτάσει στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε δύο ακόμα οικισμούς στην ανατολική Ουκρανία.

Ο πύραυλος Tomahawk

Ο πύραυλος κρουζ Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς αναπτύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γνωστός για την ακρίβεια και την ικανότητά του να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις.



Ο πύραυλος Tomahawk μπορεί να εκτοξευτεί από πλοία, υποβρύχια και αεροσκάφη. Έχει βεληνεκές που υπερβαίνει τα 1.600 χιλιόμετρα. Χρησιμοποιεί σύστημα καθοδήγησης GPS και αδρανειακό σύστημα πλοήγησης για να στοχεύει με ακρίβεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.