Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι οι πρόσφατες προειδοποιήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απειλής κυρώσεων σε αγοραστές ρωσικών εξαγωγών, «είναι σοβαρές και χρήζουν ανάλυσης».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα σχολιάσει τις προτάσεις του Τραμπ «εάν το κρίνει απαραίτητο». «Αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν το θελήσει, σίγουρα θα κάνει σχόλια» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η Ρωσία είναι έτοιμη για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, δεν υπάρχουν προτάσεις από την Ουκρανία έως στιγμής επανέλαβε ο Πεσκόφ.

Απαντώντας στον γ.γ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι η Ρωσία δεν έστειλε πραγματικά υψηλόβαθμους αξιωματούχους στις διαπραγματεύσεις, ο εκπρόσωπος του Πούτιν υποστήριξε ότι «ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλάντιμιρ Μεντίνσκι είναι ο βοηθός του προέδρου, υψηλότερη θέση από ο ομοσπονδιακό υπουργό».

Αποφάσεις που λαμβάνονται σε Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες αποτελούν σήμα για το Κίεβο να συνεχίσει τον πόλεμο, δήλωσε.

Σχετικά με το δημοσίευμα των Fincancial Time ότι ο Τραμπ φέρεται να συζήτησε με τον Ζελένσκι την πιθανότητα επιθέσεων στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, ο Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε ότι «τέτοια ρητορική εμφανίστηκε στα δυτικά μέσα ενημέρωσης όχι τώρα, αλλά νωρίτερα».

«Κατά κανόνα, τέτοιες δημοσιεύσεις αποδεικνύονται ψεύτικες, αν και μερικές φορές υπάρχουν "σοβαρές διαρροές"» σημείωσε.

Tις εναλλαγές πολιτικής στάσης και διάθεσης του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Ρωσίας, και του Βλαντίμιρ Πούτιν προσωπικά, σαρκάζει στο μεταξύ στο κανάλι του στο Telegram ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Ο κορυφαίος Αμερικανός ανέβηκε ξανά το αγαπημένο του πολιτικό τρενάκι του λούνα παρκ», δηλώνει.

Πηγή: skai.gr

