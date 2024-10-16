Η Χεζμπολάχ έκανε λόγο σήμερα για "σφοδρές" μάχες "σώμα με σώμα" με τον ισραηλινό στρατό στις παρυφές ενός χωριού κοντά στα σύνορα μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου όπου το φιλοϊρανικό κίνημα και το Ισραήλ βρίσκονται ήδη σε ανοιχτό πόλεμο.

Σε ανακοίνωσή της, η σιιτική οργάνωση προσθέτει ότι οι μάχες αυτές «με διαφόρους τύπους αυτόματων όπλων» συνεχίζονται.

Νωρίτερα σήμερα, η Χεζμπολάχ είχε δηλώσει ότι εκτόξευσε "κατευθυνόμενο" πύραυλο εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης στην ίδια περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

