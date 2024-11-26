Ο Ρούντι Τζουλιάνι δηλώνει πως αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του

Ομοσπονδιακός δικαστής επέπληξε σήμερα τον Ρούντι Τζουλιάνι αφού ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης διέκοψε μια ακροαματική διαδικασία για να παραπονεθεί ότι δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του επειδή δύο εργαζόμενες σε εκλογική επιτροπή της Τζόρτζια, στις οποίες οφείλει 148 εκατομμύρια δολάρια, έχουν μπλοκάρει τα περιουσιακά στοιχεία του. Ο Τζουλιάνι, ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έκανε αυτή τη δήλωση ενόψει της δίκης που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο προκειμένου να καθοριστεί ποια περιουσιακά στοιχεία του θα πρέπει να παραδώσει στη Ρούμπι Φρίμαν και την κόρη της, την Γουάντρια Μος.

Οι δύο γυναίκες κέρδισαν αποζημίωση ύψους 148 εκατ. δολαρίων από δικαστήριο της Ουάσινγκτον αφού κατηγόρησαν τον Τζουλιάνι ότι κατέστρεψε τη φήμη τους όταν ισχυρίστηκε ψευδώς ότι εκείνες προσπάθησαν να «κλέψουν» από τον Τραμπ τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2020. Ο δικαστής Λιούς Λίμαν του Μανχάταν είχε ήδη απειλήσει τον Τζουλιάνι ότι θα τον κατηγορήσει για περιφρόνηση δικαστηρίου εάν δεν παραδώσει τα περιουσιακά στοιχεία του, μεταξύ των οποίων και ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν, ώστε να καλύψει εν μέρει τις οφειλές του.

Ο δικηγόρος του Τζουλιάνι Τζόζεφ Καμαράτα είπε στον Λίμαν ότι ο πελάτης του είχε παραδώσει το 90% των περιουσιακών στοιχείων. Αλλά ο δικαστής αμφισβήτησε ότι ο Τζουλιάνι «δυσκολεύεται» να εξασφαλίσει έγγραφα για να παραδώσει το όχημά του, μια Mercedes του 1980, λέγοντας ότι η προηγούμενη δουλειά του Τζουλιάνι ως ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Μανχάταν είναι ένδειξη ότι είναι πλήρως ικανός.

Με αφορμή αυτή τη δήλωση ο 80χρονος Τζουλιάνι άρχισε να παραπονιέται ότι η καθημερινότητά του παρεμποδίζεται από τις ενάγουσες. «Δεν έχω αυτοκίνητο, δεν έχω πιστωτική κάρτα, δεν έχω μετρητά. Δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς μου», τόνισε.

Ωστόσο ο Λίμαν δεν πτοήθηκε, προειδοποιώντας τον πρώην δήμαρχο ότι δεν θα ξαναμιλήσει στο δικαστήριό του παρά μόνο εάν θέλει να καταθέσει ενόρκως και να αφήσει τον δικηγόρο του να μιλάει. «Η μέγιστη προτεραιότητα για τον πελάτη σας αυτή τη στιγμή είναι να υπακούσει στις εντολές του δικαστηρίου. Τελεία», είπε απευθυνόμενος στον Καμαράτα.

Στη δίκη, που θα διεξαχθεί στις 16 Ιανουαρίου, θα εξεταστεί αν ο Τζουλιάνι πρέπει να παραδώσει περιουσιακά στοιχεία του στη Φλόριντα και διάφορα αθλητικά αναμνηστικά.

Ο Λίμαν απέρριψε το αίτημα αναβολής της δίκης ώστε ο Τζουλιάνι να παραστεί σε εκδηλώσεις σχετικές με την ορκωμοσία του Τραμπ, στις 20 Ιανουαρίου. Ο Καμαράτα είπε ότι ο πελάτης του εξακολουθεί τακτικά να συμβουλεύει τον Τραμπ. «Οι κοινωνικές υποχρεώσεις του εναγόμενου δεν αποτελούν εύλογη αιτία», σχολίασε ο Λίμαν.

Ο Τζουλιάνι έχει διαγραφεί από τον δικηγορικό σύλλογο της Νέας Υόρκης. Του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στην Τζόρτζια και την Αριζόνα για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 και δηλώνει αθώος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

