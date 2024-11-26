Μπλίνκεν: Επισπεύδουμε τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν τόνισε σήμερα ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στον Λίβανο βρίσκονται στην «τελική φάση», ενώ οι ΗΠΑ επισπεύδουν την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες που είχε με υπουργούς Εξωτερικών των χωρών μελών της G7 κοντά στη Ρώμη, ο Μπλίνκεν δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις με στόχο την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο έχουν εισέλθει στην «τελική φάση», εκτιμώντας πως η επίτευξη συμφωνίας θα συμβάλει επίσης στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. «Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμη, αλλά πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην τελική φάση», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μπλίνκεν δήλωσε πως η Ουάσινγκτον επισπεύδει την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, ώστε να ενισχύσει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στο ανατολικό μέτωπο.

Ανέφερε επίσης ότι η εμπλοκή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί προκαλεί «σοβαρή ανησυχία» στην G7, συμπληρώνοντας πως η Ουάσινγκτον παρακολουθεί τις εξελίξεις ώστε να διαπιστώσει ποια μπορεί να είναι τα ανταλλάγματα της Μόσχας για τη συνδρομή της Πιονγκγιάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

