Λίβανος: Τουλάχιστον 55 νεκροί και 160 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 160 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα της Δευτέρας σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 3.823 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 15.859, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χεζμπολάχ, περισσότεροι από 500.000 εκτοπισμένοι πέρασαν τα σύνορα και κατέφυγαν στη Συρία.

