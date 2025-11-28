Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχεδιάζει να μην παραστεί στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 3 Δεκεμβρίου, μια εξαιρετικά σπάνια απουσία που έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις διπλωματικές διεργασίες γύρω από το αμφιλεγόμενο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη θέση του Ρούμπιο θα ταξιδέψει στη σύνοδο ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ Κρίστοφερ Λαντάου, είπε ένας από τους δύο αξιωματούχους, που μίλησαν στο Reuters.

Δεν είναι σαφές γιατί ακριβώς ο Ρούμπιο σκοπεύει να παρακάμψει τη συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου, ενώ παραμένει πιθανό να αλλάξει σχέδια την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, η πιθανή απουσία του σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να γεφυρώσουν διαφορές σχετικά με το αμφιλεγόμενο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, με τους Ευρωπαίους διπλωμάτες να διαμαρτύρονται ήδη ότι μένουν εκτός της διαδικασίας.

Οι επίσημες συνεδριάσεις υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ πραγματοποιούνται συνήθως δύο φορές τον χρόνο και η απουσία Αμερικανού ΥΠΕΞ θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Το 2017, στην πρώτη θητεία Τραμπ, ο τότε ΥΠΕΞ Ρεξ Τίλερσον είχε αρχικά ανακοινώσει ότι δεν θα παραστεί σε αντίστοιχη συνεδρίαση, η οποία τελικά μεταφέρθηκε σε άλλη ημερομηνία.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία παραπέμπει στις ΗΠΑ για το θέμα της συμμετοχής Ρούμπιο, επισημαίνοντας όμως ότι δεν είναι ασυνήθιστο ορισμένοι υπουργοί να λείπουν από τέτοιες συνεδριάσεις.

«Το ΝΑΤΟ φιλοξενεί πολυάριθμες συναντήσεις υπουργών κάθε χρόνο και, ενώ οι περισσότερες χώρες εκπροσωπούνται σε επίπεδο υπουργού, δεν είναι ασυνήθιστο οι συνθήκες να μην το επιτρέπουν πάντα», σημείωσε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Την ίδια ώρα, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι μπορεί να πιεστούν να αποδεχθούν ένα σχέδιο ειρήνης υπερβολικά ευνοϊκό προς τη Ρωσία, ανησυχίες που εντάθηκαν μετά τη διαρροή του προτεινόμενου σχεδίου των 28 σημείων στις 18 Νοεμβρίου.

Η πιθανή απουσία Ρούμπιο ενδέχεται να ενισχύσει τις υπάρχουσες αμφιβολίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία έχει κλονιστεί τα τελευταία χρόνια. Οι ΗΠΑ παραμένουν ο de facto ηγέτης της Συμμαχίας, αλλά ο Τραμπ έχει κατά καιρούς εκφράσει αμφιβολίες για την αναγκαιότητά της και έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Ο Λάνταου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ, έχει επίσης προκαλέσει ερωτήματα, καθώς τον Ιούνιο είχε γράψει σε ανάρτηση στο Χ (την οποία αργότερα διέγραψε) ότι αμφισβητεί τον ρόλο του ΝΑΤΟ.

Η πιθανή απουσία Ρούμπιο συμπίπτει με μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία. Πέρα από τις εντάσεις γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο, ο πανίσχυρος διευθυντής του προεδρικού γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, παραιτήθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου η υπηρεσία κατά της διαφθοράς ερεύνησε το σπίτι του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.