EE: Σχέδιο για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε διασυνοριακές υγειονομικές κρίσεις

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενισχύει την αρχιτεκτονική ετοιμότητάς της στον τομέα της υγείας με το νέο σχέδιο πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης της Ένωσης σε υγειονομικές κρίσεις. Θα παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους διαχειριστές κρίσεων, και στα ενδιαφερόμενα μέρη πρακτικά εργαλεία, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρογνωσίας και τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση κρίσης, για συντονισμένη δράση σε περιόδους κρίσεων στον τομέα της υγείας, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το σχέδιο της Ένωσης αντιμετωπίζει όλους τους πιθανούς υγειονομικούς κινδύνους και κρίσεις, είτε πρόκειται για φυσικά, τυχαία ή εκ προθέσεως συμβάντα, που οφείλονται σε διάφορες απειλές. Παραθέτει το πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ για τις υγειονομικές κρίσεις, από τις διαθέσιμες ικανότητες και τους πόρους, μέχρι τους μηχανισμούς στήριξης και εποπτείας, σε όλα τα στάδια του κύκλου διαχείρισης κρίσεων.

Με βάση τα διδάγματα από τη νόσο COVID-19, το σχέδιο της Ένωσης τονίζει τη σημασία της εκπόνησης εθνικών σχεδίων για υγειονομικές κρίσεις και βοηθά τα κράτη μέλη να τα αναπτύξουν σύμφωνα με τα πλαίσια που θέτει η ΕΕ. Το σχέδιο της Ένωσης είναι ένα ζωντανό έγγραφο και θα επικαιροποιείται τακτικά, καθώς αντλούνται διδάγματα από πραγματικές κρίσεις και ανακύπτουν νέες προκλήσεις. Θα υποβάλλεται επίσης σε τακτικές δοκιμές με ασκήσεις προσομοίωσης, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για το 2026 και με τη συμμετοχή των κρατών μελών, οργανισμών της ΕΕ και ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να το σχέδιο να παραμένει αποτελεσματικό και προσαρμόσιμο στις νέες απειλές.

Με την εφαρμογή του μέσω συντονισμένης δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και των κρατών μελών, οικοδομούμε από κοινού μια πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, και εγγυόμαστε την προστασία όλων από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας. Το σχέδιο της Ένωσης αποτελεί βασική δράση της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ετοιμότητας στον τομέα της υγείας, με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2371 σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

