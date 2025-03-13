Ο ρωσικός στρατός λέει πως ανακατέλαβε σημαντική πόλη στη περιφέρεια Κουρσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις ξαναπήραν τον έλεγχο της Σούτζα, μιας σημαντικής πόλης στο Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας, από τα ουκρανικά στρατεύματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας, μια ημέρα μετά την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιφέρεια.

Τα στρατεύματα της Μόσχας ανακατέλαβαν επίσης δύο ακόμα χωριά, το Μελοβόι και το Ποντόλ, σύμφωνα με το υπουργείο. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ως αποδεικτικά στοιχεία για την παρουσία των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η ανακατάληψη της Σούτζα, όπου βρίσκεται ο ανενεργός πλέον σταθμός μέτρησης για το ρωσικό αέριο προς την Ευρώπη, αποτελεί σημαντικό κέρδος για τη Ρωσία καθώς πολεμά για να εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις από το Κουρσκ, στο οποίο βρίσκονται από τον περασμένο Αύγουστο.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

