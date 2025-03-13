Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ανακατέλαβε τη Σούτζα, πόλη - «κλειδί» στo Κουρσκ, και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες

Στη Σούτζα βρίσκεται ο ανενεργός πλέον σταθμός μέτρησης για το ρωσικό αέριο προς την Ευρώπη - Η Μόσχα ανακοίνωσε πως ανακατέλαβε και δύο ακόμη χωριά

UPDATE: 12:49
Ο ρωσικός στρατός λέει πως ανακατέλαβε σημαντική πόλη στη περιφέρεια Κουρσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις ξαναπήραν τον έλεγχο της Σούτζα, μιας σημαντικής πόλης στο Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας, από τα ουκρανικά στρατεύματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας, μια ημέρα μετά την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιφέρεια

A Russian army soldier walks along a ruined street in Kursk

Τα στρατεύματα της Μόσχας ανακατέλαβαν επίσης δύο ακόμα χωριά, το Μελοβόι και το Ποντόλ, σύμφωνα με το υπουργείο. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ως αποδεικτικά στοιχεία για την παρουσία των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή. 

Η ανακατάληψη της Σούτζα, όπου βρίσκεται ο ανενεργός πλέον σταθμός μέτρησης για το ρωσικό αέριο προς την Ευρώπη, αποτελεί σημαντικό κέρδος για τη Ρωσία καθώς πολεμά για να εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις από το Κουρσκ, στο οποίο βρίσκονται από τον περασμένο Αύγουστο.

A Russian army soldier stands in a ruined street in Kursk

Ρωσία

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Κουρσκ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark