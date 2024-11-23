ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει τον Σκοτ Μπέσεντ για υπουργό Οικονομικών

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον Σκοτ Μπέσεντ, για το αξίωμα του υπουργού Οικονομικών.

Ο Μπέσεντ είναι ιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων Key Square Group και ένθερμος υποστηρικτής του πολιτικού ελέγχου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Ο Μπέσεντ έχει επίσης υποστηρίξει τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και την άρση ρυθμιστικών παρεμβάσεων, ιδίως για να τονωθούν περισσότερο ο τραπεζικός δανεισμός και η παραγωγή ενέργειας, όπως επισημαίνεται σε πρόσφατο άρθρο γνώμης που έγραψε στην εφημερίδα Wall Street Journal. Το ράλι στη Γουόλ Στριτ μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ανέφερε ο Μπέσεντ, καλλιέργησε στους επενδυτές «προσδοκίες για υψηλότερη ανάπτυξη, περιορισμό της αστάθειας και του πληθωρισμού, και μια αναζωογόνηση της οικονομίας για όλους τους Αμερικανούς».

Ο Σκοτ Μπέσεντ διαδέχεται άλλους οικονομικούς φωστήρες που ανέλαβαν το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατά το παρελθόν – συμπεριλαμβανομένων των πρώην στελεχών της Goldman Sachs Ρόμπερτ Ρούμπιν, Χανκ Πόλσον και Στίβεν Μενούτσιν, του πρώτου υπουργού Οικονομικών που διόρισε ο Τραμπ. Η απερχόμενη υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση αυτή, είχε διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος της Fed και υπήρξε επικεφαλής των οικονομικών συμβούλων του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

