Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) στα κεντρικά και υποκατάστημα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο, με υποψία ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η τοπική Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος διενεργεί την έρευνα σε βάρος αγνώστων στελεχών της Deutsche Bank για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω σχέσεων με ξένες εταιρίες.

Η υπόθεση αφορά εκπρόθεσμη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τη σχέση της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 είναι στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Deutsche Bank επιβεβαιώνει την έρευνα και δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, ενώ η υπόθεση θεωρείται από το περιοδικό Der Spiegel ως εξαιρετικά ευαίσθητη.

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα του Βερολίνου πραγματοποίησαν το πρωί οι αρχές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) στη Γερμανία, με αντικείμενο τη σχέση της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η έρευνα εστιάζει «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος».

Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση επικεντρώνεται στην εκπρόθεσμη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας εκ μέρους της Deutsche Bank, που αφορούσε συναλλαγές του πρώην πελάτη της. Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν εδώ και καιρό τον Αμπράμοβιτς, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 έχει ενταχθεί στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ύποπτος για παράβαση του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, επιβεβαίωσε ότι η διερεύνηση στρέφεται κατά ενός «58χρονου επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφερόμενος εμμέσως στον Αμπράμοβιτς.

Οι αρμόδιες αρχές είχαν ζητήσει στοιχεία από τη Deutsche Bank στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας». Αυτή η ασάφεια είχε ως αποτέλεσμα τη σημερινή αιφνίδια έφοδο στις εγκαταστάσεις της τράπεζας από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ).

«Εξαιρετικά ευαίσθητη» υπόθεση για την Deutsche Bank

Η τράπεζα επιβεβαίωσε την έρευνα στο Spiegel, υπογραμμίζοντας πως «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρμόδιες αρχές. Πηγές του περιοδικού χαρακτηρίζουν την υπόθεση «εξαιρετικά ευαίσθητη», δεδομένου του παρελθόντος της Deutsche Bank σε ανάλογες υποθέσεις.

Στο πρόσφατο παρελθόν, η Deutsche Bank βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλων για ανεπαρκείς ελέγχους ξεπλύματος χρήματος και για καθυστερήσεις στην αναφορά ύποπτων συναλλαγών. Τον Απρίλιο του 2022, διεξήχθη παρόμοια έρευνα στα κεντρικά γραφεία της στη Φρανκφούρτη από την Εισαγγελία, το ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin). Ως μέτρο επιτήρησης, η BaFin είχε τοποθετήσει ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα, παρακολουθώντας έτσι την πρόοδο στη μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πιέσεις και στη χρηματιστηριακή εικόνα της τράπεζας

Η Deutsche Bank έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει αύριο το πρωί τα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και για το σύνολο του έτους. Εν τω μεταξύ, η μετοχή της τράπεζας καταγράφει ήδη πτώση κατά 3%, γεγονός που αποδίδεται ευρέως στην αυξημένη ανησυχία των επενδυτών μετά τις σημερινές εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.