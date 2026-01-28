Οι θέσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να συγχωνευθούν, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να μιλάει με μία φωνή στην παγκόσμια σκηνή, υπογράμμισε την Τετάρτη ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.



Η μεταρρύθμιση της ηγετικής δομής της ΕΕ με τέτοιο τρόπο δεν θα απαιτούσε αλλαγές στις συνθήκες του μπλοκ, υποστήριξε ο Βέμπερ σε μια εκδήλωση με επιχειρηματικούς κύκλους στις Βρυξέλλες. Θα σήμαινε απλώς να δοθούν σε ένα άτομο και οι δύο θέσεις εργασίας. Διευκρίνισε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μετά τις επόμενες εκλογές της ΕΕ, το 2029.



«Είμαστε μπλοκαρισμένοι, είμαστε άφαντοι, είμαστε άφωνοι, δεν έχουμε λόγο στην παγκόσμια σκηνή και αυτό πρέπει να σταματήσει», προειδοποίησε ο Βέμπερ, πρόεδρος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος σύμφωνα με το Politico.



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προς το παρόν η συμπατριώτισσα του Βέμπερ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν) ηγείται του εκτελεστικού βραχίονα του μπλοκ, το οποίο έχει εξουσία στο εμπόριο, τη γεωργία, την ενιαία αγορά και άλλους τομείς εσωτερικής πολιτικής - αν και τις εξωτερικές υποθέσεις χειρίζονται η ύπατη εκπρόσωπος εξωτερικών της ΕΕ (Κάγια Κάλας) και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Αντόνιο Κόστα), με αμφότερους να αναφέρονται απευθείας στις χώρες της ΕΕ.



Αυτή η κατακερματισμένη κατανομή εξουσιών δεν είναι «αντάξια του καθήκοντος» σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, δήλωσε ο Βέμπερ, με την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανατρέπει τη διεθνή τάξη.



Ερωτηθείς από το Politico θα ήταν υποψήφιος για έναν μελλοντικό ρόλο «προέδρου της Ευρώπης», ο Βέμπερ αρνήθηκε να το αποκλείσει, λέγοντας: «Δεν θέλω να απαντήσω».



Αργότερα πρόσθεσε ότι «το μέλλον αυτών των ερωτημάτων βρίσκεται στα χέρια της κομματικής δομής και στα χέρια των πολιτών της Ευρώπης».



Ο Βέμπερ ηγείται του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2014 και το 2019 έκανε εκστρατεία για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά οι ηγέτες της ΕΕ επέλεξαν αντ' αυτού τη φον ντερ Λάιεν, τότε υπουργό Άμυνας της Γερμανίας.

Τέλος στην ομοφωνία;

Στην ομιλία του, ο Βέμπερ ξεκαθάρισε επίσης ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να στραφούν στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και όχι με ομοφωνία.



Αυτή η ιδέα διατυπώνεται εδώ και χρόνια, αλλά ορισμένοι ηγέτες κυβερνήσεων είναι σθεναρά αντίθετοι στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένων του Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και του Ρόμπερτ Φίκο της Σλοβακίας.



Εάν μια τέτοια μεταρρύθμιση δεν είναι εφικτή, καθώς θα απαιτούσε την υποστήριξη όλων των σημερινών μελών, οι χώρες που επιθυμούν να προωθήσουν την ολοκλήρωση «θα πρέπει να προχωρήσουν με μια ειδική συνθήκη κυριαρχίας» για την εξωτερική πολιτική, τόνισε ο Βέμπερ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.