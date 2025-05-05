Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Δαμασκού, σκοτώνοντας μια χορεύτρια και τραυματίζοντας θαμώνες. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε νυχτερινό κέντρο της συριακής πρωτεύουσας, εγείροντας ανησυχία για την ασφάλεια αυτών των επιχειρήσεων και των πελατών τους μετά την άνοδο ισλαμιστών στην εξουσία.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής. Ο κυβερνήτης της Δαμασκού Μάχιρ Μαρουάν «καταδίκασε το τραγικό συμβάν» και δεσμεύτηκε πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να οδηγήσει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «άγνωστοι ένοπλοι επιτέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο Αλ Καραουάν, στη συνοικία Αλ Χιτζάζ, σκοτώνοντας μια χορεύτρια και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους». Ο κυβερνήτης της Δαμασκού επιβεβαίωσε «τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας».

«Άκουσα πυροβολισμούς τα ξημερώματα και τόλμησα να μπω στο κλαμπ αρκετή ώρα αφότου σταμάτησαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας αυτόπτης μάρτυρας που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Είδα το πτώμα μιας γυναίκας, ίχνη αίματος στο πάτωμα, ένα σκηνικό χάους», αφηγήθηκε.

Με εντολή των υπηρεσιών ασφαλείας, παρέμεινε κλειστό το νυχτερινό κέντρο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου που στεγάζει γραφεία, σε μια πολυσύχναστη εμπορική συνοικία της Δαμασκού όπου εδώ και χρόνια λειτουργούν πολλά μπαρ και κέντρα διασκέδασης.

«Εργάζομαι στην περιοχή εδώ και πέντε χρόνια, ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα σε αυτό το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που παραμένει κλειστό κατά τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε στο AFP ένας υπάλληλος παρακείμενου καταστήματος.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως τα προηγούμενα βράδια υπήρχε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας σταθμευμένο λίγα μέτρα μακριά από το νυχτερινό κέντρο.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης ενόπλων σε άλλο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Δαμασκού, μερικές ημέρες νωρίτερα. Σε αυτό διακρίνονται οι δράστες να πλησιάζουν το κλαμπ και να χτυπούν πανικόβλητους πελάτες με τους υποκόπανους των όπλων τους. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες Κυριακή τη σύλληψη των δραστών εκείνης της επίθεσης.

Οι δύο επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα έχουν θορυβήσει τον ιδιοκτήτη ενός μπαρ στο ιστορικό κέντρο της Δαμασκού. «Αποφασίσαμε να κλείσουμε για τρεις ημέρες, περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει», δήλωσε στο AFP, εξηγώντας πως «ο κόσμος φοβάται! (…) Είχα μια κράτηση για πάρτι νεόνυμφων τη Δευτέρα, αλλά το ακύρωσαν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

