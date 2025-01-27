«Λύγισε» η Κολομβία: Αποδέχθηκε τους όρους του Τραμπ για την επιστροφή παράνομων μεταναστών, αναστέλλονται οι δασμοί για όσο τηρεί τη συμφωνία

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες Κυριακή το βράδυ (τοπική ώρα) ότι η Κολομβία αποδέχτηκε τους όρους που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών στη χώρα αυτή, προσθέτοντας ότι κατά συνέπεια αναστέλλονται οι δασμοί και οι κυρώσεις που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα σε βάρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Η κολομβιανή κυβέρνηση αποδέχτηκε όλους τους όρους του προέδρου Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απεριόρισης αποδοχής όλων των παράνομων αλλοδαπών από την Κολομβία που επαναπροωθούν οι ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μεταφέρονται με στρατιωτικά αεροσκάφη, χωρίς περιορισμό ούτε καθυστέρηση», ανέφερε η προεδρία των ΗΠΑ.

Οι δασμοί και οι κυρώσεις θα επανέλθουν σε ισχύ αν η Μπογοτά παραβιάσει τη συμφωνία, πρόσθεσε.

Ο ΥΠΕΞ της Κολομβίας Μουρίγιο λέει πως το «αδιέξοδο» με τις ΗΠΑ «ξεπεράστηκε»

Ο κολομβιανός υπουργός Εξωτερικών Λουίς Χιλμπέρτο Μουρίγιο διαβεβαίωσε χθες Κυριακή το βράδυ (τοπική ώρα) ότι το «αδιέξοδο» με τις ΗΠΑ «ξεπεράστηκε», αφού η Κολομβία δέχθηκε όρους που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών.

Ομοβροντία δασμών και κυρώσεων

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανήγγειλε προηγουμένως την Κυριακή σειρά δασμών και κυρώσεων σε βάρος της Κολομβίας, της κυβέρνησης και προσωπικά του ομολόγου του Γουστάβο Πέτρο — προχωρώντας σε εντυπωσιακή κλιμάκωση της διμερούς έντασης, μετά την απόφαση που είχε πάρει η Μπογοτά να δώσει εντολή να γυρίσουν πίσω στρατιωτικά αεροσκάφη τα οποία μετέφεραν μετανάστες υπό απέλαση από τις ΗΠΑ.

Ο Κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εξήγησε το σκεπτικό της απόφασής του υπογραμμίζοντας πως «ο μετανάστης δεν είναι εγκληματίας», αντίθετα «πρέπει να έχει μεταχείριση με την αξιοπρέπεια που αξίζει κάθε ανθρώπινο ον».

«Θα υποδεχτούμε τους υπηκόους μας (αν μεταφερθούν) με πολιτικά αεροσκάφη χωρίς να τους μεταχειρίζονται σαν εγκληματίες», πρόσθεσε.

Αντιδρώντας, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, κάνοντας λόγο περί απόφασης που «θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια» της χώρας του, ανήγγειλε μέσω Truth Social ομοβροντία μέτρων αντιποίνων, ιδίως την επιβολή δασμών 25% σε όλα τα προϊόντα της Κολομβίας που εισάγονται στις ΗΠΑ, παρότι οι δυο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου σε ισχύ από το 2006.

Διεμήνυσε πως σε μια εβδομάδα, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 50%.

Η Κολομβία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Πέτρο αντέδρασε ανακοινώνοντας με τη σειρά του μέσω X πως έδωσε εντολή στο υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου να «αυξήσει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ».

Οι κυρώσεις που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ περιλάμβαναν επίσης απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ και ακύρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων για τα στελέχη της κυβέρνησης της Κολομβίας, συμπεριλαμβανομένων του αρχηγού του κράτους, συμμάχων και υποστηρικτών τους, καθώς και «ενισχυμένους ελέγχους» κατά την είσοδο οποιουδήποτε υπηκόου ή αγαθού που φθάνει στη χώρα από το κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Ανήγγειλε επίσης οικονομικές και τραπεζικές κυρώσεις σε βάρος των μελών της κυβέρνησης Πέτρο.

«Αυτά τα μέτρα δεν είναι παρά μόνο η αρχή», απείλησε ο Ρεπουμπλικάνος, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Κολομβίας πως παραβιάζει «τη νομική υποχρέωσή της να δεχτεί την επιστροφή των εγκληματιών που ανάγκασε τις ΗΠΑ να υποδεχτούν».

Ο κολομβιανός πρόεδρος Πέτρο ανέφερε παράλληλα πως θα στείλει το προεδρικό αεροσκάφος για «να διευκολυνθεί η αξιοπρεπής επιστροφή των υπηκόων (της Κολομβίας) που επρόκειτο να φθάσουν στη χώρα (χθες) το πρωί με πτήσεις απέλασης».

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κολομβιανή προεδρία επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον δεν ακολούθησε «τη συνηθισμένη διαδικασία» σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ πως ο κ. Πέτρο είχε αρχικά δεχτεί να γίνουν οι πτήσεις, αλλά «ακύρωσε την έγκρισή του ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονταν εν πτήσει».

Μερικές ώρες αργότερα ο κ. Ρούμπιο ανακοίνωσε πως διέταξε να ανασταλεί η έκδοση οποιασδήποτε θεώρησης διαβατηρίου από την αμερικανική πρεσβεία στην Μπογοτά και την έναρξη επιβολής ταξιδιωτικών κυρώσεων στα μέλη της κυβέρνησης Πέτρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε προεκλογικά το «μεγαλύτερο πρόγραμμα απελάσεων στην αμερικανική ιστορία» κι ο Λευκός Οίκος καυχήθηκε την περασμένη εβδομάδα για τη σύλληψη εκατοντάδων «εγκληματιών παράνομων μεταναστών», υπογραμμίζοντας πως απελάθηκαν με στρατιωτικές πτήσεις κι όχι πολιτικές, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Οι περισσότεροι από τους κατά εκτιμήσεις 11 εκατ. παράτυπους μετανάστες στη χώρα του είναι υπήκοοι χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Μετά την ορκωμοσία του την 20ή Ιανουαρίου, δεν έχουν ακόμη γίνει απελάσεις στην Κολομβία — έγιναν πάντως στη Γουατεμάλα και στη Βραζιλία.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, οι αρχές του Μεξικού επίσης δεν δέχτηκαν την απέλαση πολιτών της χώρας με αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη· ο κ. Τραμπ δεν ανακοίνωσε τέτοια μέτρα σε βάρος της μεξικανικής κυβέρνησης — ωστόσο, έχει ήδη αναγγείλει την επιβολή δασμών 10% από 1ης Φεβρουαρίου στη χώρα αυτή, όπως και στον Καναδά, εξαιτίας της «εισβολής», όπως αποκαλεί την είσοδο μεταναστών χωρίς χαρτιά.

Αναλυτές εκτιμούν πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πιθανόν αποπειράται να μετατρέψει την Κολομβία σε παράδειγμα προς αποφυγή.

Από την άλλη, ο κολομβιανός πρόεδρος τόνισε πως στη χώρα του ζουν 15.660 Αμερικανοί χωρίς άδεια διαμονής, αλλά η κυβέρνησή του δεν θα προχωρούσε ποτέ σε εφόδους για να απελαθούν σιδηροδέσμιοι στις ΗΠΑ. «Είμαστε το αντίθετο των ναζί», πέταξε ο κ. Πέτρο.

Στο μεταξύ, ο αμερικανός αξιωματούχος («τσάρος των συνόρων», κατά τον ορισμό του κ. Τραμπ) που ανέλαβε να χειριστεί την πολιτική των μαζικών απελάσεων μεταναστών, ο Τομ Χόμαν, δήλωσε χθες Κυριακή στο πλαίσιο συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News ότι οι μετανάστες μπορεί να απελαύνονται σε τρίτα κράτη αν η χώρα καταγωγής τους αρνείται να τους υποδεχθεί.

Παράλληλα, προχθές Σάββατο, η Βραζιλία απαίτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την «ταπεινωτική μεταχείριση» 88 βραζιλιάνων παράτυπων μεταναστών που απελάθηκαν με πολιτική πτήση που προσγειώθηκε στη Μανάους (βόρεια).

Στο αεροσκάφος «δεν μας έδωσαν ούτε νερό, ήμασταν με χέρια και πόδια δεμένα, δεν μας επέτρεψαν καν να πάμε στις τουαλέτες», υπογράμμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έντγκαρ ντα Σίλβα Μόουρα, πληροφορικός, 31 ετών, που έφθασε με την πτήση αυτή έπειτα από επτά μήνες κράτησης στις ΗΠΑ.

«Έκανε πάρα πολλή ζέστη, ορισμένοι λιποθύμησαν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη βραζιλιάνα υπουργό αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μακαέ Εβαρίστου, στο αεροπλάνο επέβαιναν «αυτιστικά παιδιά», και κόσμος «με αναπηρία», που έζησε «πολύ δύσκολες καταστάσεις».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απαίτησε οι αρχές των ΗΠΑ να «αφαιρέσουν αμέσως τα δεσμά» όταν το αεροσκάφος με τους ανθρώπους που απελάθηκαν προσεδαφίστηκε στη Μανάους, καταγγέλλοντας την «κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων» Βραζιλιάνων, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Βραζιλιάνικη κυβερνητική πηγή τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απέλαση αυτή δεν είχε «άμεση σχέση» με την αντιμεταναστευτική επιχείρηση που άρχισε αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ την 20ή Ιανουαρίου, αλλά «εγγράφεται (...) σε διμερή συμφωνία ανάμεσα στη Βραζιλία και τις ΗΠΑ που υπογράφτηκε το 2017 και παραμένει σε ισχύ».

Πηγή: skai.gr

