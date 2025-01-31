Λογαριασμός
Η Μόσχα καταδικάζει την εντολή του Τραμπ για την κατασκευή νέας αντιπυραυλικής ασπίδας  

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τη Δευτέρα για την ανάπτυξη μιας αμερικανικής αμυντικής αντιπυραυλικής ασπίδας επόμενης γενιάς 

Ρωσία

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή μιας νέας αντιπυραυλικής ασπίδας για την προστασία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι σχεδιάστηκε για να αποδυναμώσει τη ρωσική και κινεζική πυρηνική αποτροπή.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα σημείωσε ότι η Ρωσία εκλαμβάνει την κίνηση αυτή ως επιβεβαίωση πρόθεσης των ΗΠΑ να μετατρέψουν το διάστημα σε θέατρο στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τη Δευτέρα για την ανάπτυξη μιας αμερικανικής αμυντικής αντιπυραυλικής ασπίδας επόμενης γενιάς εναντίον βαλλιστικών, υπερηχητικών και πυραύλων κρουζ και άλλων μορφών αεροπορικής επίθεσης.

