Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή μιας νέας αντιπυραυλικής ασπίδας για την προστασία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι σχεδιάστηκε για να αποδυναμώσει τη ρωσική και κινεζική πυρηνική αποτροπή.
Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα σημείωσε ότι η Ρωσία εκλαμβάνει την κίνηση αυτή ως επιβεβαίωση πρόθεσης των ΗΠΑ να μετατρέψουν το διάστημα σε θέατρο στρατιωτικής αντιπαράθεσης.
Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τη Δευτέρα για την ανάπτυξη μιας αμερικανικής αμυντικής αντιπυραυλικής ασπίδας επόμενης γενιάς εναντίον βαλλιστικών, υπερηχητικών και πυραύλων κρουζ και άλλων μορφών αεροπορικής επίθεσης.
