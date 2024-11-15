Αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες και χλευασμούς από φιλοπαλαιστινιακούς διαδηλωτές, ήρθε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ το απόγευμα της Πέμπτης κατά την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο Ulster στο Μπέλφαστ.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, χαμογέλασε και κούνησε το χέρι του ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν στο βάθος.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στο X από τον δημοσιογράφο της Belfast Telegraph, Kurtis Reid, δείχνει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να έρχεται αντιμέτωπος με μια «λιγότερο θερμή υποδοχή».

The Prince of Wales was greeted with boos and jeers from a crowd of pro-Palestine protesters as he arrived at the Ulster University in Belfast today. https://t.co/f29CkuXZeS pic.twitter.com/fqFgYFvHu8 — Belfast Telegraph (@BelTel) November 14, 2024

Οι διαμαρτυρόμενοι φέρονται να ζητούσαν από τον πρίγκιπα, να δράσει περισσότερο για την κατάσταση στην Παλαιστίνη και τη Γάζα. Βίντεο κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, με την αντίδραση του Ουίλιαμ να περιορίζεται σε έναν χαιρετισμό προς τους φοιτητές, που του φώναζαν «ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Τον Φεβρουάριο, ο Ουίλιαμ ζήτησε τον τερματισμό των μαχών στη Γάζα σε μια άνευ προηγουμένου βασιλική παρέμβαση, γράφοντας ότι το «τρομερό ανθρώπινο κόστος» της σύγκρουσης είχε «πάρα πολλούς νεκρούς».

«Εγώ, όπως πολλοί άλλοι, θέλω να δω να δίνεται ένα τέλος στις μάχες το συντομότερο δυνατό», είπε ο Πρίγκιπας. Τόνισε επίσης την ανάγκη για περισσότερη ανθρωπιστική στήριξη για τους αμάχους της Γάζας και κάλεσε τη Χαμάς να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ισραηλινούς ομήρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.