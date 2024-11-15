Σρι Λάνκα: Σαρωτική νίκη και απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για την παράταξη του προέδρου Ντισανάικε στις βουλευτικές εκλογές

Κέρδισε το στοίχημα: ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της Σρι Λάνκα που ανήκει στην αριστερά είδε την παράταξή του να επικρατεί με χαρακτηριστική άνεση στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στο κράτος της Ασίας, εξασφαλίζοντας απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που του δίνει μεγάλα περιθώρια για την προώθηση μεταρρυθμίσεων στη χώρα.

Πολιτικός αρχικά με μαρξιστική ιδεολογία που όμως έχει στο μεταξύ γίνει πεισμένος υποστηρικτής της ελεύθερης αγοράς, ο Ανούρα Κουμάρα Ντισανάικε, 55 ετών, εξελέγη τον Σεπτέμβριο πρόεδρος της χώρας, εξουθενωμένης από τη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της και τη βάρβαρη θεραπεία λιτότητας.

Οι υποσχέσεις του να μειώσει τους φόρους σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και να ξεριζώσει τη διαφθορά του χάρισαν ευρεία λαϊκή υποστήριξη.

Με πάνω από τα δύο τρίτα των ψηφοδελτίων να έχουν καταμετρηθεί, η συμμαχία NPP, επικεφαλής της οποίας είναι το κόμμα του προέδρου, το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού (JVP), κέρδιζε τουλάχιστον 123 ως 137 από τις 225 έδρες του επόμενου κοινοβουλίου.

Η NPP, που δεν καταλάμβανε παρά μόλις 3 έδρες στην απερχόμενη Βουλή, έλαβε περί το 62% των ψήφων, σαρώνοντας τα κόμματα τις αντιπολίτευσης.

Αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη στις 21 από τις 22 εκλογικές περιφέρειες της χώρας με 5,68 εκατομμύρια ψήφους, ακόμη περισσότερες από όσες είχε εξασφαλίσει ο νέος ισχυρός άνδρας της χώρας τον Σεπτέμβριο.

Η παράταξη του ηγέτη της αντιπολίτευσης Σάτζιθ Πριμαντάσα από την πλευρά της δεν εξασφάλισε παρά το 18% των ψήφων, ενώ αυτή του προκατόχου του κ. Ντισανάικε, του Ρανίλ Ουικρεμεσίγκε, κατακρημνίστηκε στο 4,5%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής επιτροπής.

«Ο κόσμος ψήφισε για να απαλλαγεί από τη διαφθορά και το σύστημα των διεφθαρμένων», έκρινε ψηφοφόρος της NPP, ο Τσανάκα Ρατζαπάξα.

Ψηφίζοντας χθες Πέμπτη στην πρωτεύουσα Κολόμπο, ο πρόεδρος φάνηκε απόλυτα πεισμένος για τις πιθανότητες επικράτησης της παράταξής του. «Θεωρούμε ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες και θα σημάνουν καμπή για τη χώρα», είπε στον Τύπο.

«Ελπίζω σε μια νέα χώρα, με νέα κυβέρνηση που θα καταλαβαίνει τον λαό», είπε χθες ο Μίλτον Γκανκαντάτζα, συνταξιούχος 70 ετών, ψηφίζοντας σε προάστιο της πρωτεύουσας.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ευρεία νίκη της προεδρικής παράταξης, με δεδομένες την πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης.

«Η αντιπολίτευση είναι νεκρή», έκρινε ο αναλυτής Κουσάλ Περέρα. «Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ήδη γνωστό: η NPP θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση».

Αν και το κόμμα του διατηρεί το σφυροδρέπανο στο έμβλημά του —ήταν εκτός νόμου επαναστατικό κομμουνιστικό ένοπλο κίνημα όταν ιδρύθηκε το 1965—, ο πρόεδρος Ντισανάικε έκανε εκστρατεία με τη μάλλον απρόσμενη υποστήριξη επιχειρηματικών κύκλων.

Για καιρό ανήσυχοι, επικεφαλής εταιρειών και επιχειρηματίες καθησυχάστηκαν λόγω της απόφασής του να μην πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων τη συμφωνία που κλείστηκε το 2023 με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για να ορθοποδήσει η οικονομία.

Η Σρι Λάνκα έζησε κατάρρευση της οικονομίας της το 2022, που ανάγκασε την τότε κυβέρνηση να κηρύξει χρεοκοπία, να πάψει να αποπληρώνει το δημόσιο χρέος που υπολογιζόταν τότε πως έφθανε τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ.

Έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων των πολιτών εξαιτίας των ελλείψεων και του ιλιγγιώδους πληθωρισμού που ακολούθησε, ο πρόεδρος την εποχή, ο Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, έπεσε τον Ιούλιο του 2022.

Σε αντάλλαγμα για τη χορήγηση δανείου 2,6 δισεκ. ευρώ από το ΔΝΤ, ο διάδοχός του Ρανίλ Ουικρεμεσίγκε πολλαπλασίασε τις αυξήσεις φόρων και τις περικοπές δημοσίων δαπανών.

Με φόντο την εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη, ο κ. Ντισανάικε έχει εκφράσει τη βούλησή του να επαναδιαπραγματευτεί κάποιους από τους όρους της δανειακής σύμβασης.

Το ΔΝΤ έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις για κάποιες από τις «εναλλακτικές προσεγγίσεις» που εισηγείται ο κ. Ντισανάικε, αλλά επιμένει πως είναι ανάγκη να «προστατευτούν και να συνεχιστούν» οι προσπάθειες που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

