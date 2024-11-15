Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό μόλις 0,1% κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας διακυβέρνησης υπό τον Κιρ Στάρμερ και τους Εργατικούς.

Η απογοητευτική επίδοση που ανακοίνωσε το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής αποδίδεται στην αβεβαιότητα που επικρατούσε ενόψει του πρώτου προϋπολογισμού της κυβέρνησης, τον παρουσίασε στο τέλος Οκτωβρίου η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Ιδιαιτέρως ισχνή ήταν η παραγωγή του κρίσιμου τομέα των υπηρεσιών, γεγονός που ακύρωσε την καλή επίδοση του κατασκευαστικού τομέα.

Η κα Ριβς σχολίασε ότι δεν είναι ικανοποιημένη από την επίδοση και επανέλαβε ότι «η ανάπτυξη είναι η νούμερο ένα αποστολή» της νέας κυβέρνησης.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 0,5%.

Με τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται πίσω από τον αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης των ΗΠΑ (0,7%) και της ευρωζώνης (0,4%), ενώ παράλληλα βρίσκεται για τρίτο συναπτό τρίμηνο ουραγός στην οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των χωρών του G7.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.