Κίνδυνο για ενέργειες της Χαμάς εναντίον πρεσβειών του Ισραήλ και κρατών που το υποστηρίζουν "βλέπει" η γερμανική αστυνομία

Για τον κίνδυνο ενεργειών της Χαμάς εναντίον διπλωματικών αποστολών του Ισραήλ εντός και εκτός Γερμανίας, αλλά και πρεσβειών δυτικών κρατών, προειδοποιεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ).

Οι απειλές, σύμφωνα με την ΒΚΑ, διαδίδονται στην πλατφόρμα «Telegram» και αφορούν «κάλεσμα να πολιορκηθούν οι πρεσβείες της σιωνιστικής οντότητας και των υποστηρικτικών σε αυτήν κρατών». Οι ενέργειες θα πρέπει να στρέφονται «κατά της πολιορκίας της βόρειας περιοχής της Λωρίδας της Γάζας, της συνέχισης του πολέμου εξόντωσης και πείνας εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων και κατά της αμερικανικής, βρετανικής και γερμανικής στήριξης της κατοχής», αναφέρεται στο ίδιο μήνυμα, το οποίο αποδίδεται σε κύκλους της Χαμάς. Η ΒΚΑ τονίζει ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχει ρητή δήλωση για επιθέσεις εναντίον γερμανικών διπλωματικών αποστολών, προκαλεί ανησυχία η σημείωση που αφορά την γερμανική υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου η ΒΚΑ έχει παρατηρήσει την διακίνηση μηνυμάτων εναντίον πρεσβειών των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις κινδύνου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα BILD, τον περασμένο μήνα απετράπη πιθανή επίθεση εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βερολίνο. Σε σχέση με την υπόθεση, συνελήφθη εκείνες τις μέρες ως ύποπτος για τρομοκρατία ο Λίβυος Ομάρ Α. στο διαμέρισμά του στο Βρανδεμβούργο. Ο 28χρονος, ο οποίος ζει τα τελευταία δύο χρόνια στην Γερμανία, επικοινωνούσε μέσω «Messenger» με μέλος του «Ισλαμικού Κράτους» για τον σχεδιασμό της επίθεσης και θεωρείται ότι θα ενεργούσε για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης. Παρότι έπρεπε να είχε εγκαταλείψει την χώρα ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023, οι γερμανικές αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν σχετικά μόλις τον Ιούλιο του 2024.

