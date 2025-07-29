Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Γαλλία

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι απέρριψε σήμερα την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία εκτιμώντας ότι η κίνηση αυτή θα δώσει στη Χαμάς την ευκαιρία να μιλήσει για «επιτυχία» της και σχολιάζοντας ότι «είναι σαν να παραχωρείς τη νίκη στους Ναζί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο συντηρητικό αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο χαρακτήρισε «πολύ ηλίθια» την απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν επειδή, όπως υποστήριξε, «σβήνει κάθε ελπίδα να εγκαταλείψει η Χαμάς» τον πόλεμο.

«Δίνει στη Χαμάς την εντύπωση ότι έχει μια πραγματική ευκαιρία να δηλώσει ότι νίκησε, κάτι που θα ισοδυναμούσε με το να δίνεις τη νίκη στους Ναζί μετά τον Β΄ ΠΠ», πρόσθεσε.

Ο 69χρονος πάστορας της Ευαγγελικής Εκκλησίας είναι γνωστός για την ακλόνητη στήριξή του στο Ισραήλ. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσει ακόμη και την ύπαρξη του παλαιστινιακού λαού, λέγοντας ότι ο πληθυσμός αυτός θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε γειτονικές χώρες, όπως στη Συρία, την Ιορδανία ή την Αίγυπτο. Την Κυριακή ειρωνεύτηκε τον Μακρόν για τη μονομερή «ανακήρυξη» παλαιστινιακού κράτους. «Μπορώ να σας αποκαλύψω σε αποκλειστικότητα ότι η Γαλλία θα προτείνει την Κυανή Ακτή» για την εγκατάσταση των Παλαιστινίων και «το νέο κράτος θα αποκαλείται Φρανκεστίνη» έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να μετατρέψει τη Γάζα στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», με τη μετακίνηση του πληθυσμού της ώστε να ανοικοδομηθεί ο κατεστραμμένος από τον πόλεμο θύλακας. Ο Χάκαμπι επανέλαβε σήμερα αυτήν την πρόταση και επιτέθηκε εκ νέου στον Μακρόν. «Γιατί δεν φιλοξενεί τους ανθρώπους της Γάζας που θέλουν να φύγουν εθελοντικά;» διερωτήθηκε για να προσθέσει στη συνέχεια: «Γιατί δεν το κάνει η Βρετανία;».

Οι δηλώσεις του Χάκαμπι έγιναν πριν ανακοινώσει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ την πρόθεσή του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

