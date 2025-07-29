Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε «επιβράβευση για τη Χαμάς» το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο προειδοποίησε ότι η εξέλιξη αυτή θα βλάψει τις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό ομόλογό του, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτού ανακοινώσει την πρόθεση του Λονδίνου να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, ανέφερε μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Πηγή: skai.gr

