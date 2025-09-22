Σκαρφαλωμένο σε μια ανεμοδαρμένη σκωτσέζικη πλαγιά, τα ερείπια του κάστρου Dunskey αποτελούν ένα εντυπωσιακό, επιβλητικό θέαμα. Το οικοδόμημα χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και θεωρείται σημαντικό αρχαιολογικό μνημείο - όχι όμως εθνικό αλλά ιδιωτικό, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα.

Έκπληκτοι οι κάτοικοι της κοινότητας του Portpatrick – όπου βρίσκεται το κάστρο – είδαν αγγελία πώλησης του κάστρου και του οικοπέδου 8 στρεμμάτων γύρω από αυτό, για το ποσό των 100.000 λιρών (σχεδόν 115 χιλιάδες ευρω).

Μάλιστα, οι μεσίτες που έχουν αναλάβει την πώληση, αναφέρουν στην αγγελία ότι πρόκειται για ένα «απομονωμένο σπίτι», «ιδανική τοποθεσία για δραματικές σκηνές σε ταινίες» και «με θέα στη Βόρεια Ιρλανδία (σε μια καθαρή μέρα)».

Εύλογα λοιπόν αναρωτήθηκαν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και γιατί το πουλάει.

Σύμφωνα με μία σύντομη καταχώρηση στη Wikipedia, το κάστρου Dunskey είναι ιδιοκτησία κάποιας Λαίδης, της Έιμι ΜακΦαλ, (Lady AmyMcFall) - ωστόσο δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτό το άτομο κατέχει όντως το κάστρο - ή έστω ότι υπάρχει.

Στην πραγματικότητα, η Daily Mail αποκάλυψε ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του μνημείου είναι από το 1999 ο εκκεντρικός Γερμανός εκατομμυριούχος Ντίτερ Στάνζελαϊτ (Dieter Stanzeleit), ο οποίος κάποτε ισχυριζόταν ότι ήταν νόθος γιος του εξόριστου βασιλιά της Ρουμανίας, Μιχαήλ Α'.

Ο Στάνζελαϊτ - ο οποίος έκανε περιουσία εμπορευόμενος σπάνια βιολιά - αγόρασε το μνημείο λίγο πριν το 2000, για 75.000 λίρες.

Σήμερα πάσχει από προχωρημένη άνοια και ζει σε οίκο ευγηρίας στη Γερμανία.

Η κόρη του, Σουζάν, προσπαθεί τώρα να πουλήσει το κάστρο, για να χρηματοδοτήσει τα ιατρικά έξοδα του πατέρα της.

«Είναι κρίμα, αγαπούσε το κάστρο, πάντα έλεγε ότι ήταν το πιο φανταστικό μέρος στη γη. ήθελε να το κάνει κατοικήσιμο αλλά αυτό δεν έγινε τελικά ποτέ. Το επισκέφτηκα για πρώτη φορά φέτος και έπαιξα βιολί στα ερείπια - ήταν μαγικό» είπε η Σουζάν

