Ισραήλ:Βραβείο στην τρομοκρατία η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ως «βραβείο στην τρομοκρατία» χαρακτηρίζονται στο Ισραήλ οι χθεσινές αναγνωρίσεις παλαιστινιακού κράτους από την Βρετανία , τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία ως επίσης και το επικείμενο κύμα αναγνωρίσεων από περισσότερες χώρες που αναμένεται σήμερα κατά την συνδιάσκεψη που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας.



Ο χαρακτηρισμός αυτός τονίστηκε στο χθεσινό μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Βενιαμίν Νετανιάχου και επαναλήφθηκε από όλα τα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς, τα οποία ωστόσο επέκριναν την κυβέρνηση για τους διπλωματικούς της χειρισμούς καθ’ όλη την διάρκεια του πολέμου, οδηγώντας το Ισραήλ σε διεθνή απομόνωση.



Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των συγγενών των ομήρων επέκριναν και εκείνοι αυτήν την εξέλιξη , διευκρινίζοντας ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους κατά την παρούσα συγκυρία θα εκληφθεί από την Χαμάς ως «νίκη», καθιστώντας την ακόμα πιο αδιάλλακτη με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας, στο πλαίσιο της οποίας θα απελευθερώνονταν οι συγγενείς τους που κρατούνται στη Γάζα.Από την άλλη, ενθουσιώδεις είναι οι αντιδράσεις τόσο από τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι τόσο οι χθεσινές αναγνωρίσεις, όσο και πολλές άλλες που αναμένονται σήμερα, δίνουν έναν ορίζοντα ελπίδας για την πραγμάτωσης της λύσης των ‘δύο κρατών’.

Προσάρτηση της Δυτικής Όχθης ή όχι;

Πάντως, ο Βενιαμίν Νετανιάχου δείχνει ότι η χώρα του θα τηρήσει στάση αναμονής, τονίζοντας στο χθεσινό του μήνυμα ότι η ισραηλινή απάντηση θα εκδηλωθεί μετά την προγραμματισμένη του κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ την επόμενη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, διαβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος στα δυτικά του ποταμού Ιορδάνη». Ωστόσο, οι ακραίοι της κυβέρνησης, Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς με δηλώσεις τους ζητούν από τον Νετανιάχου να προχωρήσει στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, θεωρώντας ότι ‘τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή’, ενώ σε διπλωματικό επίπεδο εξετάζεται από κυβερνητικά στελέχη η σκέψη να αποφασίσει το κλείσιμο όχι μόνο του προξενείου της Γαλλίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και όσων άλλων χωρών αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος. Πάντως, η ισραηλινή πλευρά δείχνει να μην βιάζεται να προβεί σε άμεσες αντιδράσεις, αξιοποιώντας και την περίοδο των θρησκευτικών αργιών που αρχίζει από απόψε το σούρουπο, που σηματοδοτεί την φετινή Εβραϊκή Πρωτοχρονιά. Η γενικότερη αίσθηση που επικρατεί στο Ισραήλ είναι ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα χρησιμεύσει ως περίοδος παρατήρησης και αποτίμησης, και όχι ως περίοδος τελικών αποφάσεων και δράσης.



Ωστόσο, η πιθανότητα το Ισραήλ να αποφασίσει να απαντήσει στο επερχόμενο τσουνάμι αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους με ολική ή μερική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης έχει ήδη τεθεί σοβαρά στο τραπέζι. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές διαρροές που μεταδίδουν τα τοπικά κρατικά μέσα, κατά την πρόσφατη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λέγεται ότι ‘δόθηκε το πράσινο φως’ από την Ουάσιγκτον για την ισραηλινή προσάρτηση ενός τμήματος της Δυτικής Όχθης – πιθανότατα η περιοχή της Κοιλάδας του Ιορδάνη. Δεν αποκλείεται η τελική αμερικανική έγκριση να προκύψει από τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στις 29 Σεπτεμβρίου. Από την άλλη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυριανή συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τους ηγέτες των αραβικών χωρών και της Τουρκίας, κατά την οποία, όπως αναφέρει η έγκυρη αμερικανική ιστοσελίδα Axios, θα τεθεί επί τάπητος η σκέψη σχηματισμού μίας πολυεθνικής δύναμης που θα αναλάβει την μεταβατική διοίκηση της Γάζας, προετοιμάζοντας το τελικό μοντέλο διακυβέρνησής της, στο οποίο η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.