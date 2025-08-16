Ο Πούτιν κατέθεσε λουλούδια στο νεκροταφείο Ρώσων στρατιωτών στην Αλάσκα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατέθεσε λουλούδια στο νεκροταφείο Ρώσων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Εθνικό Νεκροταφείο Fort Richardson της Αλάσκας, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν συνομίλησε και με τον Αρχιεπίσκοπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική στην Επισκοπή της Αλάσκας, μετά την κατάθεση λουλουδιών.

After talks with Trump, Putin visited the cemetery where Soviet pilots are buried. pic.twitter.com/4H3Qosm2fK — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.