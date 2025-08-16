Λογαριασμός
Ο Πούτιν κατέθεσε λουλούδια στο νεκροταφείο Ρώσων στρατιωτών στην Αλάσκα

Ο Πούτιν κατέθεσε λουλούδια στο νεκροταφείο Ρώσων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ΒΠΠ στο Νεκροταφείο Fort Richardson της Αλάσκας

Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατέθεσε λουλούδια στο νεκροταφείο Ρώσων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Εθνικό Νεκροταφείο Fort Richardson της Αλάσκας, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πούτιν

Ο Πούτιν συνομίλησε και με τον Αρχιεπίσκοπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική στην Επισκοπή της Αλάσκας, μετά την κατάθεση λουλουδιών.

John Trader - Πούτιν

Πηγή: skai.gr

