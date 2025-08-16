Η συνάντηση του Αμερικανού και του Ρώσου προέδρου στην Αλάσκα, αποτέλεσε αναμφίβολα το γεγονός του καλοκαιριού. Τα αποτελέσματα της συνάντησης είναι προς το παρόν τουλάχιστον, αίολα.

Ειδικοί στη γλώσσα του σώματος αναλύουν τη χειραψία και τον χαιρετισμό μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

«Πρώτα απ' όλα βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να κατεβαίνει τα σκαλιά του Air Force One», είπε η Δρ Μπεθ Ντόουσον στην εφημερίδα The Post. «Το ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να κατεβαίνει τα σκαλιά με μεγάλη προσοχή. Φαίνεται πολύ, πολύ προσεκτικός. Κοιτάζει προς τα κάτω. Κρατάει το κιγκλίδωμα. Κατεβαίνει πολύ αργά. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις αυτή την αντίθεση μεταξύ του ίδιου και του Βλαντιμίρ Πούτιν».

«Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατεβαίνει τα σκαλιά, το κάνει πολύ γρήγορα», πρόσθεσε η Ντόσον. «Υπάρχει πολύ περισσότερη ενέργεια στον τρόπο με τον οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατεβαίνει τα σκαλιά».

Η Ντόσον επεσήμανε επίσης τις χειρονομίες που έκαναν και οι δύο ηγέτες, οι οποίες υποδήλωναν επιφυλακτικότητα και επιθυμία για αυτοάμυνα.

«Βλέπουμε αυτή τη μικρή κίνηση του Τραμπνα τραβάει ελαφρώς το σακάκι του», είπε. «Τώρα, δεν κλείνει το σακάκι του. Δεν κουμπώνει το σακάκι του. Αυτή είναι μια πολύ σαφής μικρή κίνηση... αλλά σηματοδοτεί επίσης αυτοπροστασία».

«Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν... βλέπουμε επίσης ένα χέρι μέσα στο σακάκι. Τώρα τον βλέπουμε να το κάνει αυτό μερικές φορές», συνέχισε η Ντόσον, προσθέτοντας: «Όταν το βλέπουμε αυτό, ξέρουμε ότι έχει να κάνει περισσότερο με το τι συμβαίνει συναισθηματικά στο εσωτερικό του. Και πάλι, είναι κάτι σαν μια διασταυρούμενη κίνηση του σώματος. Έχουμε λοιπόν την παρόμοια ιδέα της προστασίας του κορμού, της προστασίας της καρδιάς με έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο».

Όταν ήρθε η ώρα οι ηγέτες να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον, η Ντόσον παρατήρησε ότι ο Πούτιν είχε «ένα γνήσιο χαμόγελο» στο πρόσωπό του.

«Φαίνεται πραγματικά χαρούμενος που βλέπει τον Ντόναλντ Τραμπ, και τον βλέπουμε να έρχεται από τον διάδρομο κοιτάζοντας κατευθείαν τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τεντώνει το χέρι του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Και είναι ο Ντόναλντ Τραμπ που έχει το χέρι του πιο κοντά στο σώμα του. Έτσι... από αυτό βλέπουμε τον Τραμπ να τραβά τον Βλαντιμίρ Πούτιν στον προσωπικό του χώρο. Και αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι αρκετά χαρούμενος που τον αφήνει να το κάνει... Βλέπουμε λοιπόν μια γνήσια σύνδεση μεταξύ των δύο ανδρών».

Η Ντόσον σημείωσε ότι ο Πούτιν, του οποίου ο τρόπος επικοινωνίας χαρακτηρίζεται συνήθως από την απουσία «μεγάλων κινήσεων, μεγάλων χειρονομιών», είναι γνωστός για το ότι είναι «πολύ δύσκολο να τον καταλάβει κανείς».

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ φαίνεται επίσης «πολύ ευχαριστημένος που βλέπει» τον Πούτιν και «κλίνει προς» τον Ρώσο ηγέτη κατά τη διάρκεια της χειραψίας τους - ένα άλλο σημάδι μιας «πολύ γνήσιας» σύνδεσης μεταξύ των δύο, σύμφωνα με την Ντόσον.

«Βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να χτυπάει φιλικά το χέρι του Βλαντιμίρ Πούτιν», παρατήρησε η ειδικός στη γλώσσα του σώματος. «Και πάλι, μια πολύ, πολύ συμβολική χειρονομία οικειότητας».

«Αν χτυπάς φιλικά το χέρι κάποιου, ξέρεις, δεν το κάνεις αυτό με έναν εχθρό. Δεν το κάνεις αυτό με κάποιον που δεν συμπαθείς».

Η Ντόσον περιέγραψε τη γενική φύση της χειραψίας ως «αμοιβαία εκτίμηση».

«Δεν διακρίνουμε απαραίτητα ένταση μεταξύ των δύο ανδρών», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η Ντόσον εντόπισε κάποια ένταση όταν και οι δύο «αντιμετώπιζαν τον Τύπο».

Ο Πούτιν έδειξε το αυτί του, υπονοώντας ότι δεν μπορούσε να ακούσει την ερώτηση ενός δημοσιογράφου σχετικά με το πότε η Ρωσία θα «σταματήσει να σκοτώνει αμάχους» στην Ουκρανία.

Η Ντόσον υποθέτει ότι ο Πούτιν μπορεί να άκουσε την ερώτηση.

« Είναι πολύ, πολύ υπερβολικό», είπε για τη χειρονομία.

«Κοιτάζει προς τα κάτω, το στόμα του είναι στραμμένο προς τα κάτω... Δεν μοιάζει με ένα γνήσιο «Εντάξει, τι λέτε; Δεν σας ακούω. Μπορείτε να το επαναλάβετε, παρακαλώ;»»

«Είναι περισσότερο ένα «Δεν ακούω. Είμαι κλειστός. Δεν θα απαντήσω σε αυτό»», είπε η Ντόσον.

Άλλοι ειδικοί επίσης πρόσεξαν τη χημεία από την αρχή της συνάντησης.

«Καθώς ο Τραμπ περιμένει, χαμογελάει -ένα σημάδι ότι νιώθει άνετα και ανυπομονεί για τη συνάντηση», είπε η Πάτι Ανν Γουντ στο Newsweek. «Είναι το φυσικό του χαμόγελο, μικρό και ελαφρώς κατεβασμένο στις γωνίες. Οι ώμοι του είναι πιο πίσω από το συνηθισμένο... η στάση του είναι ασυνήθιστα όρθια. Όλα αυτά υποδηλώνουν αυτοπεποίθηση».

Μια άλλη ειδική, η Τζούντι Τζέιμς, δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχτηκε τον Πούτιν «σαν παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής που έχει καλέσει έναν διάσημο καλεσμένο», αλλά προσπάθησε να δώσει ένα διαφορετικό τόνο όταν οι δύο άνδρες κάθισαν.

«Μετά την υπερβολική ευγένεια του τελετουργικού του χαιρετισμού , η αυστηρή έκφραση του Τραμπ και το χτύπημα των δακτύλων του ξαφνικά του έδωσαν μια πιο σκληρή και λιγότερο αισιόδοξη εικόνα», επεσήμανε η Τζέιμς.

Πηγή: skai.gr

