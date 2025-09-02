Εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο σήμερα για τουλάχιστον δεκατρείς νεκρούς σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη.

Πλήγμα σε κτίριο όπου διέμενε κόσμος σκότωσε 10 ανθρώπους, προτού δεύτερο σε άλλο κτίριο στοιχίσει τη ζωή σε ακόμη τρεις, εξήγησε ο εκπρόσωπος αυτός, ο Μαχμούντ Μπασάλ, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Διευκρίνισε ότι και οι δυο βομβαρδισμοί έγιναν στην πόλη της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

