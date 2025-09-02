Άμαχος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επιδρομής στην πόλη Μπίλα Τσέρκβα, στην περιφέρεια του Κιέβου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Μικόλα Καλάσνικ.
«Το πτώμα άνδρα εντοπίστηκε καθώς πυροσβέστες έσβηναν φωτιά σε χώρο στάθμευσης» μετά την επιδρομή, ανέφερε ο κ. Καλάσνικ μέσω Telegram.
Αναφέρθηκαν ζημιές «σε διάφορους τομείς της πόλης», έγιναν θρύψαλα τα παράθυρα πολυκατοικιών και ξέσπασαν φωτιές σε εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικες εγκαταστάσεις, πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.