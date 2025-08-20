Ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι και ίσως να μην είναι ποτέ

Αν και στη συνάντηση της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, η απόφαση για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι έμοιαζε να είναι σε γενικές γραμμές ομόφωνη, στη συνέχεια ήρθε η απάντηση της Μόσχας που έκανε τα πράγματα πιο ασαφή.

«Θα ήταν σκόπιμο να συζητηθεί η δυνατότητα να αρθεί το επίπεδο των εκπροσώπων της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς» δήλωσε ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για την τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πούτιν. Ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά στα ονόματα των δύο ηγετών, ούτε υπήρξε κάποια ένδειξη ότι οι «εκπρόσωποι» θα μπορούσαν να είναι στο ανώτατο επίπεδο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υιοθέτησε ένα πιο συμβιβαστικό ύφος σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση την Τρίτη. «Δεν αρνούμαστε καμία μορφή συνάντησης, ούτε διμερή ούτε τριμερή» είπε, αλλά πρόσθεσε: «Οποιεσδήποτε επαφές που αφορούν κορυφαίους αξιωματούχους πρέπει να προετοιμάζονται με τη μέγιστη προσοχή».

Αυτή διατύπωση του Κρεμλίνου δείχνει ότι οι Ρώσοι δεν είναι ούτε κατά διάνοια έτοιμοι να συμφωνήσουν σε αυτό, σχολιάζει το CNN και συμπληρώνει ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη.

Και εξηγεί: Πρόκειται για έναν πόλεμο που ξεκίνησε ο Πούτιν αναγνωρίζοντας μονομερώς ένα κομμάτι ουκρανικής γης (τις αυτοαποκαλούμενες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ) ως ανεξάρτητο. Έχει υποστηρίξει ότι η Ουκρανία είναι «αναφαίρετο μέρος της ιστορίας, του πολιτισμού και του πνευματικού χώρου της Ρωσίας» και ότι ο διαχωρισμός της από τη Ρωσία είναι ένα ιστορικό λάθος.

Επομένως, αν αυτή η συνάντηση πραγματοποιηθεί, ο Πούτιν «θα πρέπει να αποδεχτεί την ήττα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με έναν πρόεδρο που θεωρεί αστείο από μια χώρα που δεν υπάρχει», όπως σχολιάζει η Ορίσια Λούτσεβιτς, διευθύντρια του προγράμματος Ρωσίας και Ευρασίας του Chatham House.

Θα είχαμε μια τεράστια ανατροπή, που δύσκολα θα μπορούσε να εξηγηθεί στον ρωσικό λαό, υποστήριξε η ίδια. «Ο Πούτιν έκανε τόση πλύση εγκεφάλου στους Ρώσους στην κρατική τηλεόραση ότι ο Ζελένσκι είναι ναζί, ότι η Ουκρανία είναι ένα κράτος-μαριονέτα της Δύσης... ότι ο Ζελένσκι είναι παράνομος. Γιατί ξαφνικά του μιλάει;».

Το Κρεμλίνο όχι μόνο αμφισβητεί συστηματικά τη νομιμότητα του Ουκρανού ηγέτη, εστιάζοντας στην αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία, αλλά στο τελευταίο του «μνημόνιο ειρήνης» απαιτεί από την Ουκρανία να διεξάγει εκλογές πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε τελικής συνθήκης ειρήνης.

Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι σπάνια αναφέρονται στον Ζελένσκι ονομαστικά, προτιμώντας αντ' αυτού την καυστική περιγραφή «καθεστώς του Κιέβου». Εξάλλου, μόνο ο Ζελένσκι ταξίδεψε στην Τουρκία για τις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στα μέσα Μαΐου, ενώ ο Πούτιν έστειλε απλώς μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής έναν συγγραφέα ιστορικών εγχειριδίων.

Η Τατιάνα Στανόβαγια, αναλύτρια στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia και ιδρύτρια του R.Politik, το οποίο παρέχει ειδήσεις και αναλύσεις για τη Ρωσία, υποστηρίζει ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να κάνει τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, αν πίστευε ότι θα ήταν επιτυχής.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δεν αποδέχεται να συζητήσει τα βασικά ζητήματα, στα οποία εντάσσεται η παραχώρηση εδαφών που εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία. Αλλά ο Πούτιν πιστεύει ότι ο Τραμπ μπορεί να το αλλάξει αυτό.

«Ο Τραμπ θεωρείται παράγοντας που θα επιτρέψει την επίτευξη του ρωσικού οράματος για τη διευθέτηση και γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται ότι θα συνεργαστούν με το Κίεβο για να πιέσουν να είναι πιο ευέλικτο, πιο ανοιχτό στις ρωσικές απαιτήσεις, λέει η Στανόβαγια.

Η ίδια υπονόησε ότι η Ρωσία μπορεί να προσπαθήσει να κρατήσει τις ΗΠΑ στο πλευρό της, προτείνοντας έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, αλλά με μια αντιπροσωπεία υψηλότερου επιπέδου, ίσως συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ουσάκοφ και του υπουργού Εξωτερικών Λαβρόφ. Αλλά ο Πούτιν δεν θα διακινδυνεύσει μια «ενέδρα», να καθίσει δίπλα στον Ζελένσκι μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι όλα τα αιτήματά του απορρίπτονται.

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ημέρα του τη Δευτέρα δημοσιεύοντας στο Truth Social ότι «ξεκίνησε τις διευθετήσεις για μια συνάντηση... μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι». Μέχρι να ξυπνήσει την Τρίτη και να συνδεθεί στην πρωινή εκπομπή του Fox News, φάνηκε να έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό δεν ήταν τελειωμένη συμφωνία. «Το κανόνισα με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι που πρέπει να κάνουν τις κινήσεις. Είμαστε, είμαστε 7.000 μίλια μακριά», είπε.

Ο Πούτιν δεν έχει κανένα λόγο να συναινέσει σε αυτό το σημείο. Έχοντας κάνει μηδενικές παραχωρήσεις, ανταμείφθηκε με μια μεγάλη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, την απόσυρση της απαίτησης του Τραμπ να υπογράψει κατάπαυση του πυρός πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την κατάρρευση όλων των τελεσιγράφων για κυρώσεις.

Έχοντας μειώσει ελαφρώς την κλίμακα των νυχτερινών επιθέσεων με drones σε ουκρανικές πόλεις τον Αύγουστο, η Ρωσία εξαπέλυσε τη Δευτέρα το βράδυ 270 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 10 πυραύλους. Εάν η πίεση του Τραμπ στον Ζελένσκι δεν έχει ακόμη αποφέρει τα αποτελέσματα που θέλει η Μόσχα, υπάρχει πάντα στρατιωτική δύναμη στην οποία μπορεί να βασιστεί.

Το μόνο ρίσκο για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι ποιον θα κατηγορήσει ο Τραμπ, όταν αποτύχει αυτή η τελευταία ειρηνευτική προσπάθεια.

Πηγή: skai.gr

