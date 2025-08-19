Η επόμενη μέρα της συνόδου της Ουάσινγκτον για την Ουκρανία - Όλες οι εξελίξεις

Στον απόηχο της χθεσινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία, όλες οι πλευρές προχωρούν σε αναλύσεις, μετρούν τα αποτελέσματα και κάνουν εκτιμήσεις πάνω στα επόμενα βήματα, με το βλέμμα να είναι στραμμένο σε μια πιθανή συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχέδιο το οποίο προωθεί σθεναρά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μάλιστα, πρότεινε και πιθανά μέρη για την ενδεχόμενη συνάντηση. Σε συνέντευξή του στο TF1, ο Γάλλος ηγέτης απέρριψε την ιδέα να φιλοξενήσει το Παρίσι μια τέτοια συνάντηση, λέγοντας ότι θα πρέπει να επιλεγεί «μια ουδέτερη χώρα».

«Ενδεχομένως Ελβετία, θα προτιμούσα τη Γενεύη. Ή θα μπορούσε να είναι μια διαφορετική χώρα. Την τελευταία φορά, διμερείς συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη», υπενθύμισε.

Η διμερής συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και στην Ουγγαρία, ανέφερε στο Reuters ανώτερο αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε την πιο σφοδρή αεροπορική της επίθεση στην Ουκρανία από τον Ιούλιο, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας 54 τις τελευταίες 24 ώρες.

