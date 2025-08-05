Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία δεν έχει πλέον περιορισμούς ως προς το πού τοποθετεί τους πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, την επόμενη μέρα από τότε που η Μόσχα δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από αυτό που χαρακτήρισε αυτοεπιβαλλόμενο μορατόριουμ στην ανάπτυξή τους.

Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς, η οποία απαγόρευε τη χρήση πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, το 2019, επικαλούμενη μη συμμόρφωση της Ρωσίας. Η Ρωσία έκτοτε έχει δηλώσει ότι δεν θα αναπτύξει τέτοια όπλα, εφόσον η Ουάσινγκτον δεν το πράξει.

Καταδικάζει την πίεση του Τραμπ για τους δασμούς στην Ινδία

Επίσης, το Κρεμλίνο, απάντησε την Τρίτη στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που απειλούσε να αυξήσει τους δασμούς στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, λέγοντας ότι ήταν «παράνομο» να προσπαθεί κανείς να εξαναγκάσει χώρες να σταματήσουν να εμπορεύονται με τη Μόσχα.

« Ακούμε πολλές δηλώσεις που στην πραγματικότητα αποτελούν απειλές, προσπάθειες να εξαναγκαστούν χώρες να διακόψουν τις εμπορικές τους σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν θεωρούμε τέτοιες δηλώσεις νόμιμες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ερμήνευσε τις πιέσεις εναντίον των εμπορικών του εταίρων ως «απειλές» και είπε ότι όλες οι κυρίαρχες χώρες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν με ποιον θα σφυρηλατήσουν οικονομικές συνεργασίες.

«Πιστεύουμε ότι οι κυρίαρχες χώρες θα πρέπει να έχουν και έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τους δικούς τους εμπορικούς εταίρους, εταίρους για εμπορική και οικονομική συνεργασία, και να επιλέγουν οι ίδιες τις μορφές εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας που είναι προς το συμφέρον μιας συγκεκριμένης χώρας».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι από την Παρασκευή θα επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία καθώς και σε χώρες που αγοράζουν τα ενεργειακά της προϊόντα, εκτός εάν η Μόσχα λάβει μέτρα για να τερματίσει την σύγκρουσή της με την Ουκρανία.

Το Νέο Δελχί χαρακτήρισε τις απειλές του Τραμπ «αδικαιολόγητες» και δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα οικονομικά του συμφέροντα, βαθαίνοντας το εμπορικό ρήγμα μεταξύ των δύο μεγάλων οικονομιών.

