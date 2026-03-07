Ο πόλεμος βλάπτει σοβαρά τον ιταλικό τουρισμό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η διακοπή σημαντικών αεροπορικών συνδέσεων με τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου έχει προκαλέσει μείωση των κρατήσεων για το Καθολικό Πάσχα στην Ιταλία, με τις αφίξεις τουριστών στη Ρώμη να μειώνονται κατά περίπου 80.000 την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

O πόλεμος έχει άμεσες οικονομικές επιπτώσεις στην ιταλική οικονομία. H διακοπή σημαντικών αεροπορικών συνδέσεων με την Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου σίγουρα δεν βοήθησε και οι κρατήσεις -για το Καθολικό Πάσχα που πέφτει στις 5 Απριλίου- έχουν μειωθεί αισθητά στην Ιταλία. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου οι αφίξεις τουριστών στην Ρώμη είναι πιθανόν να μειωθούν κατά ογδόντα χιλιάδες. Συνολικά, οι διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών τον Απρίλιο μπορεί να είναι ένα εκατομμύριο λιγότερες από τις μέχρι τώρα προβλέψεις.

Οι τουριστικοί πράκτορες και η ιταλική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προσπαθούν να μην δημιουργήσουν κλίμα ιδιαίτερης ανησυχίας, αλλά το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε στην περίοδο κατά την οποία γίνονται και οι κρατήσεις για τις θερινές διακοπές. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις που έως τώρα αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι εκείνες των πολυτελών ξενοδοχείων, όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera. Οι Eνώσεις Ξενοδόχων της χώρας, παράλληλα, προσθέτουν ότι η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την μελλοντική λειτουργία μεγάλων αεροδρομίων, όπως εκείνου της Ντόχα, επηρεάζει σημαντικά τις μελλοντικές αφίξεις τουριστών.Σε αναζήτηση αντίμετρωνΥπάρχει, όμως, και ένα άλλο πρόβλημα. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους της περιοχής Εμίλια Ρομάνια, η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας, θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις τιμές των δωματίων, όπως και τις οικονομικές δυνατότητες των ιταλικών οικογενειών. Ζητούν από το υπουργείο τουρισμού της Ρώμης να ξεκινήσει άμεσες, στοχευμένες διαφημιστικές εκστρατείες, για την εσωτερική, αλλά και την διεθνή αγορά. Πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα (εκτός από τους κινδύνους που συνδέονται με τον πόλεμο) είναι το γενικότερο κλίμα φόβου που έχει δημιουργηθεί και το οποίο δεν ευνοεί, ασφαλώς, σχέδια και επισκέψεις σε ξένες χώρες.Θα μείνουν εντός των συνόρωνΣε ότι αφορά τα ταξίδια των Ιταλών στο εξωτερικό και ιδίως στις Χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, το Κέντρο Τουριστικών Μελετών της Φλωρεντίας προβλέπει ότι η οικονομική ζημία από τις ακυρώσεις και αλλαγές σχεδίων, μόνον για τον επόμενο μήνα μπορεί να αγγίξει τα εξίμισι εκατομμύρια ευρώ. Πολλά θα εξαρτηθούν, ασφαλώς, από την διάρκεια του πολέμου και από το αν οι ευρωπαϊκές χώρες θα καταφέρουν να πείσουν τους ξένους επισκέπτες ότι είναι ικανές -τουλάχιστον στο εσωτερικό τους- να εγγυηθούν την ασφάλειά τους, προλαμβάνοντας κάθε είδος τρομοκρατικής απειλής.

